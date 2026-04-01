استاندار: دین ستیزی آشکار با حمله دشمن به حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن صادقی روز سهشنبه با حضور در حسینیه اعظم زنجان بعد از حمله هوایی صهیونیستی - آمریکایی اظهار کرد: حسینیه اعظم زنجان نماد یکی از بزرگترین میعادگاه عاشقان جهان و بزرگترین قربانگاه بعد از منا در جهان تشییع است که قطعا این نوع حملات دین ستیزی آشکار با مظاهر دینی محسوب می شود.
استاندار زنجان افزود: حملات ددمنشانه رژیم غاصب و کودک کش به این نوع مراکز مذهبی که هیچ ارتباطی با مراکز نظامی ندارد، نشانگر افکار پلید دشمنان و دین ستیزی آشکار آنهاست.
او گفت: پیشنهاد می شود اکنون تمامی خبرنگاران داخلی و خارجی در این نوع محلات آسیب دیده حضور داشته باشند تا به صورت مستند این حملات خبیث و دین ستیز را به سمع و نظر مردم جهان برسانند.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: در این حسینیه در روز یوم العباس(روز نهم عاشورا) بیش از ۶۰۰ هزار نفر از داخل و خارج از کشور حضور پیدا می کنند و این حسینیه در افکار عمومی اجر و قرب بسیار بالای دارد.
او ضمن قدردانی از زحمات نیروهای امدادرسانی زنجان و هیات امنای حسینیه در محل آسیبدیده گفت: کار آواربرداری، جستجو و انتقال مجروحین و شهدا در حادثه حمله در حال انجام است.
در این حمله چهار تن از شهروندان شهید و ۱۶ تن مصدوم شدند. همچنین در این حمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرضالحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه های اطراف آسیب وارد شد.
