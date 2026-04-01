به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست، آفرین امامی، مدیر کاخ گلستان، به تشریح اقدامات انجام شده برای حفاظت پیشگیرانه پیش از جنگ و حفاظت اضطراری پس از آسیب پرداخت.

همچنین آسیب‌های وارده به مجموعه تشریح شده و از طریق تصاویر و مستندسازی، جزئیات آسیب ها ارائه شد.

شرکت‌کنندگان نیز در این نشست به بحث و بررسی درخصوص مستند نگاری دقیقتر و سپس شیوه و روند کلی مرمت آسیب‌ها پرداختند.

در این نشست مقرر شد تا بیانیه مد نظر کمیته ها تنظیم و به مبادی بالادستی ارسال شود. سرفصل‌های صورتجلسه, شامل محکومیت آسیب به میراث‌فرهنگی و کاخ گلستان به عنوان یک مجموعه ثبت جهانی در منازعات جنگی که مشمول قوانین حمایتی بین المللی است، پرداخته شد.

در ادامه، با قدردانی از مدیریت، کارشناسان و کارکنان مجموعه کاخ گلستان، نسبت به اهمیت جایگاه کاخ گلستان در زمینه میراث شهری و مرکز تاریخی تهران به عنوان تاریخ تحول معماری در ایران و همچنین جایگاه بین المللی کاخ گلستان برای نگهداری از گنجینه منحصربه‌فرد عکس‌های تاریخی و نسخ خطی تاکید شد.

همچنین در این نشست، به مستندنگاری فنی و حقوقی از اسناد در کاخ گلستان پرداخته شد و اهمیت تشکیل ستاد مدیریت بحران و تأکید بر پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت.

بهره‌مندی از مشارکت دانشگاهیان، کارشناسان و داوطلبان و استفاده از ظرفیت استادکاران ایرانی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

انتشار مطالعات و گزارش‌های اقدامات فنی و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی شامل ایکوم، ایکروم، ایکوموس، ایفلا، ایکا و انتقال تجربیات در سطح ملی و بین‌المللی نیز در دستور کار این نشست قرار داشت.

تأکید بر استمرار نظارت و حمایت کمیته‌های راهبردی و فنی از اقدامات حفاظتی و نجات‌بخشی در کاخ گلستان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

شرکت‌کنندگان در این نشست شامل آفرین امامی، مدیر مجموعه، اسکندر مختاری، یوسف منصورزاده، ابوالحسن میرعمادی، منیژه هادیان دهکردی، میترا اعتضادی، فریبا کرمانی، جبار آوج و علیرضا محسنی بودند. این نشست با هدف حفظ و احیای میراث جهانی کاخ گلستان و برنامه‌ریزی برای بازسازی آثار آسیب‌دیده برگزار شد.

در پایان این نشست، اعضای کمیته‌ها از موزه‌ها و آسیب وارده به ابنیه تاریخی مجموعه کاخ گلستان بازدید به عمل آوردند.

