۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴

بازدید سرپرست میراث‌فرهنگی کرمانشاه از تاسیسات گردشگری آسیب‌دیده روانسر در جنگ تحمیلی/ انجام ارزیابی از خسارات جنگی به تاسیسات گردشگری استان کرمانشاه 

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از تاسیسات گردشگری شهر روانسر که در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی آسیب دیده‌اند، بازدید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه در سفر به شهرستان روانسر از تاسیسات گردشگری آسیب دیده این شهر در اثر انفجار پرتابه‌های دشمن آمریکایی- صهیونیستی بازدید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این بازدید ضمن تاکید بر فراهم نمودن شرایط بازسازی تخریب‌های انجام شده، با توجه میزان سطحی آسیب‌ها بازگشت این مجموعه‌ها به چرخه خدمات‌ دهی به گردشگران و آسیب‌دیدگان جنگ را یک ضرورت دانست.

او ضمن محکوم کردن اقدامات دشمن آمریکایی- صهیونیستی برای آسیب رساندن به اموال مردم، با تاکید بر اینکه روانسر دروازه ورودی به منطقه جهاتی هورامان/ اورامانات است، گفت: استفاده از ظرفیت حداکثری تاسیسات گردشگری شهرستان روانسر برای خدمات دهی به گردشگران در ایام نوروز و طول سال با توجه به حجم بالای مسافر در این مسیر بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

اعظمی گفت: کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه برآورده‌های اولیه از میزان خسارات انجام شده است و گزارشات لازم در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفته است.

او گفت: متاسفانه در طول جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی به تعدادی از تاسیسات گردشگری استان آسیب وارد شده است که امیدواریم هرچه سریعتر با حمایت‌های لازم به چرخه فعالیت باز گردند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تاسیسات گردشگری را سرمایه‌های ارزشمند صنعت گردشگری استان توصیف کرد و گفت: با توجه به آسیب‌های انجام شده، گزارشات کارشناسی لازم از این مجموعه‌ها جمع‌آوری و برای پرداخت بسته‌های حمایتی به وزارتخانه مطبوع ارسال شده است که امیدواریم با اتمام شرایط جنگی امکان پرداخت تسهیلات حمایتی از این مجموعه‌ها فراهم شود.

در استان کرمانشاه ۲۷ هتل، ۳ هتل بوتیک، ۶ اقامتگاه سنتی، ۵ هتل آپارتمان، ۱۵ مهمان پذیر، ۳۱ واحد پذیرایی بین راهی، ۴ مرکز تفریحی و سرگرمی، ۴ سفره خانه سنتی و ۵۸ اقامتگاه بوم‌گردی که از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجوز دارند، فعالیت می‌کنند.

