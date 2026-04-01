به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه در سفر به شهرستان روانسر از تاسیسات گردشگری آسیب دیده این شهر در اثر انفجار پرتابه‌های دشمن آمریکایی- صهیونیستی بازدید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این بازدید ضمن تاکید بر فراهم نمودن شرایط بازسازی تخریب‌های انجام شده، با توجه میزان سطحی آسیب‌ها بازگشت این مجموعه‌ها به چرخه خدمات‌ دهی به گردشگران و آسیب‌دیدگان جنگ را یک ضرورت دانست.

او ضمن محکوم کردن اقدامات دشمن آمریکایی- صهیونیستی برای آسیب رساندن به اموال مردم، با تاکید بر اینکه روانسر دروازه ورودی به منطقه جهاتی هورامان/ اورامانات است، گفت: استفاده از ظرفیت حداکثری تاسیسات گردشگری شهرستان روانسر برای خدمات دهی به گردشگران در ایام نوروز و طول سال با توجه به حجم بالای مسافر در این مسیر بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

اعظمی گفت: کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه برآورده‌های اولیه از میزان خسارات انجام شده است و گزارشات لازم در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفته است.

او گفت: متاسفانه در طول جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی به تعدادی از تاسیسات گردشگری استان آسیب وارد شده است که امیدواریم هرچه سریعتر با حمایت‌های لازم به چرخه فعالیت باز گردند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تاسیسات گردشگری را سرمایه‌های ارزشمند صنعت گردشگری استان توصیف کرد و گفت: با توجه به آسیب‌های انجام شده، گزارشات کارشناسی لازم از این مجموعه‌ها جمع‌آوری و برای پرداخت بسته‌های حمایتی به وزارتخانه مطبوع ارسال شده است که امیدواریم با اتمام شرایط جنگی امکان پرداخت تسهیلات حمایتی از این مجموعه‌ها فراهم شود.

در استان کرمانشاه ۲۷ هتل، ۳ هتل بوتیک، ۶ اقامتگاه سنتی، ۵ هتل آپارتمان، ۱۵ مهمان پذیر، ۳۱ واحد پذیرایی بین راهی، ۴ مرکز تفریحی و سرگرمی، ۴ سفره خانه سنتی و ۵۸ اقامتگاه بوم‌گردی که از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجوز دارند، فعالیت می‌کنند.

