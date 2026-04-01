به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز گذشته ۱۱ فروردین ماه برگزار شد، پروندههایی که طی سالیان گذشته با وقفه مواجه بودهاند، از جمله بازارچه بازارنو و احیای بازار قدیم اردکان، بررسی و گزارش اقدامات انجامشده از سوی مسئولان مربوطه ارائه شد.
با اعلام حمایت وزیر و مجموعه میراث فرهنگی استان، مقرر شد روند احیای بازار قدیم اردکان با لحاظ ملاحظات فنی و همراهی کسبه تسریع شود.
همچنین در خصوص تعیین تکلیف بازارچۀ بازارنو که بیش از چهار دهه در وضعیت بلاتکلیف قرار داشته نیز با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه، تصمیمگیری شد تا عملیات اجرایی این پروژه تا اردیبهشتماه سال جاری آغاز شود.
پیگیری ایجاد دفتر بازآفرینی در شهرستان اردکان از دیگر مصوبات این نشست بود که با هدف انسجامبخشی به اقدامات حوزه بافت تاریخی دنبال میشود.
انتهای پیام/
نظر شما