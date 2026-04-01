اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید میکائیل موسوی روز ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: حسینیه اعظم زنجان، نماد ایمان مردمی است که در مکتب امام حسین درس شهادت در راه همه خوبیها و آرمان های انسانی آموختند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: امروز همزمان با ۱۲ فروردین، زنجانی ها در روزی که اراده ملی به صورت یک حقیقت سیاسی و تاریخی جلوهگر شد با حضور گسترده در مراسم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در حسینیه اعظم زنجان نشان دادند همچنان پای عهدی که بستند ایستاده اند.
او گفت: حسینیه اعظم زنجان از مساجد تاریخی و نمادهای مذهبی جهان تشیع در زنجان است که بامداد روز گذشته مورد حمله ددمنشانه دشمن متجاوز قرار گرفت.
