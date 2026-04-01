۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز حسینیه اعظم زنجان

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز حسینیه اعظم زنجان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: مردم غیور زنجان همزمان با ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی با تجمع در محوطه بمباران شده حسینیه اعظم، پرچم مقدس کشورمان را بر فراز این مکان مقدس بر افراشتند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی روز ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: حسینیه اعظم زنجان، نماد ایمان مردمی است که در مکتب امام حسین درس شهادت در راه همه خوبیها و آرمان های انسانی آموختند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: امروز همزمان با ۱۲ فروردین، زنجانی ها در روزی که اراده ملی به صورت یک حقیقت سیاسی و تاریخی جلوه‌گر شد با حضور گسترده در مراسم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در حسینیه اعظم زنجان نشان دادند همچنان پای عهدی که بستند ایستاده اند.

او گفت: حسینیه اعظم زنجان از مساجد تاریخی و نمادهای مذهبی جهان تشیع در زنجان است که بامداد روز گذشته مورد حمله ددمنشانه دشمن متجاوز قرار گرفت.

