بازدید از تاسیسات گردشگری هرسین؛ گامی برای ارتقای کیفیت خدمات

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فهیمه روشن روز چهارشنبه ۱۲ فروردینماه ۱۴۰۵ با اشاره به بازدید کارشناسان گردشگری استان کرمانشاه از مراکز اقامتی، پذیرایی و سایر تاسیسات گردشگری شهرستان هرسین، گفت: بر اساس گزارشهای اولیه، بر لزوم توجه به استانداردهای بهداشتی، افزایش سطح رفاه گردشگران و همچنین بهبود تجربه سفر برای بازدیدکنندگان از این منطقه تاکید شد.
معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: این اقدامات برای توسعه پایدار گردشگری و جذب هرچه بیشتر مسافران به شهرستان هرسین انجام میشود.
او ادامه داد: انتظار میرود با اجرای مصوبات این بازدید، شاهد ارتقای چشمگیر سطح کیفی خدمات در تاسیسات گردشگری این شهرستان باشیم.
بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری استان کرمانشاه در حال حاضر در دور اول در حال انجام است و پس از پایان یافتن دوره اول این نظارتها، واحدهایی که تذکر یا اخطار دریافت کردهاند موظف به رفع نواقص خود هستند.
