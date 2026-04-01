بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عرفان مرادی روز چهارشنبه ۱۲ فروردینماه از مجموعه تاریخی و فرهنگی تاقبستان و روند اجرای برخورد قانونی با مراکز اقامتی غیرمجاز در محدوده این اثر تاریخی بازدید کرد.
جانشین دادستان کرمانشاه در این بازدید ضمن پایش فعالیتهای برخورد با مراکز اقامتی غیر مجاز، نحوه اقدامات قانونی به عمل آمده برای برخورد با این فعالیتهای غیر مجاز را بررسی کرد.
او با تاکید بر پایش اقدامات انجام شده، استفاده از ظرفیت مراکز دارای مجوز را با توجه به مرزی بودن استان و لحاظ نمودن شرایط امنیتی در وقایع اخیر در در ایام نوروز ضروری دانست.
صدیقه پرواره رئیس اداره حقوقی و املاک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه در این خصوص اظهار کرد: پیرو جمعآوری تبلیغات غیر قانونی برای اسکان غیر مجاز در ایام نوروز که توسط جانشین دادستان کرمانشاه انجام شده است با پیگیریهای همکاران ادارهکل در واحد حقوقی و یگان حفاظت بیش از جمعآوری و برای ارسال به مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است.
رئیس اداره حقوقی و املاک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: در این بازدید چالشهای حفاظتی، قضایی، مالی و اجرایی در حوزه آثار تاریخی به ویژه تاقبستان و لزوم مشارکت دیگر دستگاههای متولی از جمله شهرداری، امور آب، ثبت اسناد و... در امر ساماندهی و رعایت و اجرای ضوابط حفاظتی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.
پرواره تصریح کرد: به همین منظور پیشنهادات و تدابیری از سوی جانشین محترم دادستان کرمانشاه برای مرتفع شدن موانع و التزام مراکز مذکور برای حفظ جایگاه جهانی تاقبستان مطرح شد و پیگیری ویژه آنها توسط شعبه دادستانی کرمانشاه با بهرهمندی از ظرفیت حقوق عامه استان در دستور کار قرار گرفت.
در این بازدید معاون گردشگری استان، رئیس اداره حقوقی و املاک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان، سرپرست اداره حراست ادارهکل و رئیس پایگاه میراثفرهنگی تاقبستان و جمعی از کارشناسان، جانشین دادستان کرمانشاه را همراهی کردند.
