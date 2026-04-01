نظارت معاون گردشگری کشور بر خدمات سفر در گلستان/ بررسی میدانی روند اسکان و ارائه خدمات

به گزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنیبندپی، امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ با حضور در استان گلستان از محل اسکان هموطنان درگیر جنگ در شهر گرگان بازدید کرد. این بازدید با هدف نظارت و بررسی روند خدماترسانی و ارزیابی فعالیتهای ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان انجام شد.
محسنیبندپی در این بازدیدها از مراکز اسکان پیشبینیشده برای میزبانی از هموطنان درگیر جنگ در مدارس، هتل قصر بوتانیک، موزه عکاسخانه گرگان و شهر تاریخی استرآباد(گرگان) بازدید کرد.
در جریان این بازدیدها، وضعیت خدمات اقامتی، امکانات رفاهی و نحوه ارائه خدمات به میهمانان مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارت و هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر برای ارائه خدمات مطلوب تأکید شد.
معاون گردشگری کشور در این برنامه با همراهی سیدمهدی مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و قائممقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، پرهام جانفشان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فریدون فعالی دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان حضور داشت.
