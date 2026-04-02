به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی پنجشنبه ۱۳ فروردین، گفت: همزمان با نوروز ۱۴۰۵ و به همت شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره میراث‌فرهنگی ملایر در راستای ارائه خدمات به گردشگران و بازاریابی برای تعدادی از بانوان هنرمند در دو بنای عمارت خورشید و بادگیر یزد در مجموعه مینی‌ورد دو بازارچه صنایع‌دستی راه‌اندازی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر ادامه داد: در این دو فضا، حدود ۴۰ غرفه یا میز ارائه هنرهای دستی بانوان شامل خراطی، پیکر تراشی، چرم، منبت ریز، قلم زنی، رودوزی سنتی، بافته‌های داری، زیورآلات بدلی، مروار تعبیه شده است.

او اضافه کرد: همچنین چند میز سوغات شهرستان شامل شیره، عسل، بادام، گردو و گیاهان داروئی دایر شده است.

جلیلی تصریح کرد: از دوم فروردین تا تاریخ ۱۲ فروردین بیش از ۱۲ هزار مسافر از مجموعه جهان کوچک بازدید کردند و بیشترین بازدید در جاذبه‌های دستساز در شهرستان از مجموعه مینی‌ورد صورت گرفته است.

او ضمن قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر، افزود: در صورت مساعدت شهرداری بازارچه‌ها و کارگاه‌های هنری فوق تا اطلاع ثانوی آماده بازدید مردم و مسافران خواهد بود.

