به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی شنبه ۲ خرداد، با اشاره به اینکه برنامه فوق با همکاری مدیریت اقامتگاه سنتی حاج لطف‌الله در کاروانسرای تاریخی مستوفی برگزار شد، افزود: اشاعه فرهنگ و ادب فارسی و جایگاه هنر نقالی و اسطوره‌شناسی برای نسل جوان از جمله اهداف این برنامه بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان افزود: نقالی یا پرده‌خوانی کهن‌ترین شکل بازگویی روایات تاریخی، اشعار و افسانه‌ها در ایران است و از دیرباز نقش مهمی در فرهنگ جامعه ایرانی داشته است.

او اضافه کرد: این مراسم هرساله به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی با هدف حفظ و اعتلا فرهنگ غنی ایران زمین با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری برگزار و با استقبال بی‌نظیر علاقه‌مندان روبرو می‌شود.

