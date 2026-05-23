به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی خاکسار شنبه ۲ خرداد، با اعلام اینکه در همدان ۲۰۰ راهنمای گردشگری فعالیت میکنند، گفت: در انتخابات هیئت مدیره انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان ۱۱۰ نفر از راهنمایان گردشگری شرکت کردند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: در انتخابات فوق پنج نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره، دو نفر عضو علیالبدل، یک بازرس و یک بازرس علیالبدل انتخاب شدند.
او با بیان اینکه در استان همدان ۶ تشکل حرفهای در حوزه گردشگری فعالیت دارند، افزود: انجمن حرفهای هتلها، مهمانپذیرها و خانهمسافرها، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، اقامتگاههای بومگردی، سفرهخانههای سنتی و غذاخوریهای بینراهی فعال است.
خاکسار اضافه کرد: طبق برنامه هفتم توسعه صنعت گردشگری جز صنایع خاص تعریف شده است و تشکلهای حرفهای گردشگری با انجام وظایف محوله، هم راستا با صنف فعالیت میکنند.
