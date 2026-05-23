۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳

همدان مملو از چشمه‌های فرهنگی است/ بهره‌گیری از آوازه بوعلی‌سینا برای رونق گردشگری علمی 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه همدان مملو از چشمه‌های فرهنگی است، گفت: ایجاد فضاهای علمی و فرهنگی مانند کتابخانه بوعلی‌سینا سبب شکوفایی استعداد نسل جوان می‌شود. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده شنبه دوم خرداد، در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور که به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی انجام شد، تصریح کرد: حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی همدان از مهمترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر جایگاه ارزشمند بوعلی‌سینا و بهره‌گیری از نام پرآوازه این شخصیت کم‌نظیر برای رونق گردشگری علمی، ادامه داد: بازگشایی کتابخانه بوعلی‌سینا پس از سال‌ها تعطیلی با هدف حفظ داشته‌های فرهنگی انجام شد تا علاوه بر حفظ این مرکز، محلی برای رشد جوانان و نوجوانان و اشاعه نام بلند ابن‌سینا به جهانیان باشد.  

او اضافه کرد: این مرکز باید مورد استفاده بزرگان فرهنگ همدان قرار گیرد و محفلی برای نسل جوان باشد تا چهره‌های ماندگار و جوان از این مرکز به ایران و جهان معرفی شوند. 

معصوم‌علیزاده با تاکید بر اینکه کتابخانه بوعلی‌سینا باید به یک کتابخانه تخصصی تبدیل شود، گفت: ایجاد علاقه به فرهنگ و پژوهش در نسل جوان یکی از رسالت‌هایی است که باید به بهترین نحو انجام دهیم و از اهداف این مرکز است.  

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان با بیان اینکه همدان مملو از چشمه‌های فرهنگی است، افزود: ایجاد فضاهای علمی و فرهنگی سبب شکوفایی استعدادهای نسل جدید می‌شود و مراکز تخصصی، پرورش فکری آن‌ها را در پی دارد. 

معصوم‌علیزاده با اشاره به جایگاه مهم فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف، ایجاد دغدغه حفظ و مرمت بناهای تاریخی در بین مردم را از دستاوردهای ثبت جهانی هگمتانه دانست. 

او سند دار کردن هگمتانه را یکی دیگر از دستاوردهای مهم عنوان کرد و گفت: با این اقدام ۲۵۰۰ جلد سند پس از ۵۰ سال بلاتکلیفی، سند دار شدند. 

در ادامه عاطفه زارعی مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور بیان کرد: ضریب نفوذ بوعلی‌سینا در آثار و متون بین‌المللی مشهود است و گردشگران علمی نیز به دنبال این موضوع و نقشه دانشی ابن‌سینا هستند. 

او با تأکید بر اینکه کتابخانه بوعلی‌سینا باید به یک مرکز تخصصی تبدیل شود، گفت: این کتابخانه باید محلی پویا برای متخصصان فرهنگ و علم باشد.

زارعی با بیان اینکه کتابخانه بوعلی‌سینا به یک مرکز مرجع‌شناسی تبدیل شود، افزود: پژوهشگران، اندیشمندان و صاحبان قلم باید در این مکان گرد هم آیند. 

او با اشاره به اینکه برای ارتقای زیرساخت‌های حوزه فرهنگ باید بیش از پیش تلاش کنیم، اظهار کرد: تنها در این صورت، آگاهی در جامعه ایجاد می‌شود و نتایج مثبت آن در طول سالیان به ثمر می‌نشیند. 

قابل ذکر است؛ این تفاهم‌نامه در راستای همکاری برای پیشبرد اهداف و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود مشترک و با محوریت آثار میراث مکتوب شامل نسخ خطی و اسناد تاریخی و فرهنگی منعقد شد.

