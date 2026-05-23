به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده شنبه دوم خرداد، در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور که به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی انجام شد، تصریح کرد: حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی همدان از مهمترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر جایگاه ارزشمند بوعلی‌سینا و بهره‌گیری از نام پرآوازه این شخصیت کم‌نظیر برای رونق گردشگری علمی، ادامه داد: بازگشایی کتابخانه بوعلی‌سینا پس از سال‌ها تعطیلی با هدف حفظ داشته‌های فرهنگی انجام شد تا علاوه بر حفظ این مرکز، محلی برای رشد جوانان و نوجوانان و اشاعه نام بلند ابن‌سینا به جهانیان باشد.

او اضافه کرد: این مرکز باید مورد استفاده بزرگان فرهنگ همدان قرار گیرد و محفلی برای نسل جوان باشد تا چهره‌های ماندگار و جوان از این مرکز به ایران و جهان معرفی شوند.

معصوم‌علیزاده با تاکید بر اینکه کتابخانه بوعلی‌سینا باید به یک کتابخانه تخصصی تبدیل شود، گفت: ایجاد علاقه به فرهنگ و پژوهش در نسل جوان یکی از رسالت‌هایی است که باید به بهترین نحو انجام دهیم و از اهداف این مرکز است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان با بیان اینکه همدان مملو از چشمه‌های فرهنگی است، افزود: ایجاد فضاهای علمی و فرهنگی سبب شکوفایی استعدادهای نسل جدید می‌شود و مراکز تخصصی، پرورش فکری آن‌ها را در پی دارد.

معصوم‌علیزاده با اشاره به جایگاه مهم فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف، ایجاد دغدغه حفظ و مرمت بناهای تاریخی در بین مردم را از دستاوردهای ثبت جهانی هگمتانه دانست.

او سند دار کردن هگمتانه را یکی دیگر از دستاوردهای مهم عنوان کرد و گفت: با این اقدام ۲۵۰۰ جلد سند پس از ۵۰ سال بلاتکلیفی، سند دار شدند.

در ادامه عاطفه زارعی مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور بیان کرد: ضریب نفوذ بوعلی‌سینا در آثار و متون بین‌المللی مشهود است و گردشگران علمی نیز به دنبال این موضوع و نقشه دانشی ابن‌سینا هستند.

او با تأکید بر اینکه کتابخانه بوعلی‌سینا باید به یک مرکز تخصصی تبدیل شود، گفت: این کتابخانه باید محلی پویا برای متخصصان فرهنگ و علم باشد.

زارعی با بیان اینکه کتابخانه بوعلی‌سینا به یک مرکز مرجع‌شناسی تبدیل شود، افزود: پژوهشگران، اندیشمندان و صاحبان قلم باید در این مکان گرد هم آیند.

او با اشاره به اینکه برای ارتقای زیرساخت‌های حوزه فرهنگ باید بیش از پیش تلاش کنیم، اظهار کرد: تنها در این صورت، آگاهی در جامعه ایجاد می‌شود و نتایج مثبت آن در طول سالیان به ثمر می‌نشیند.

قابل ذکر است؛ این تفاهم‌نامه در راستای همکاری برای پیشبرد اهداف و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود مشترک و با محوریت آثار میراث مکتوب شامل نسخ خطی و اسناد تاریخی و فرهنگی منعقد شد.

