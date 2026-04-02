به گزارش خبرنگار میراث آریا، کیومرث کریمی امروز پنجشنبه ۱۳ فروردینماه ضمن اشاره به تشدید نظارتها بر فعالیت تأسیسات گردشگری استان در ایام نوروز، بیان کرد: از آغاز فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر در بهمنماه سال گذشته تا به امروز، در مجموع ۸۶۷ مورد بازدید از انواع تأسیسات گردشگری استان انجام شده است.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با اشاره به محورهای این بازدیدها افزود: بخش قابل توجهی از این نظارتها بر مراکز اقامتی استان متمرکز بوده و وضعیت ارائه خدمات، رعایت نرخنامههای مصوب، کیفیت خدماترسانی و الزامات بهداشتی در این مراکز بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته است.
کریمی ادامه داد: بخشی از این بازدیدها بهصورت تلفیقی و در قالب اکیپهای مشترک با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره بهداشت انجام شده تا نظارتها با دقت و جامعیت بیشتری صورت گیرد.
او با اشاره به تداوم و تشدید برنامههای نظارتی در ایام نوروز گفت: از ابتدای بهمنماه تا امروز، ۱۲ فروردینماه، در مجموع ۸۶۷ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری استان انجام شده که ۷۷۶ مورد در بازه زمانی ۱۲ روزه سال جدید با حضور ۱۵ ناظر استانی و فعالیت روزانه ۲۲ تیم نظارتی در سطح استان صورت گرفته است.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی هدف از اجرای این بازدیدها را ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، صیانت از حقوق مسافران و گردشگران و همچنین نظارت بر رعایت ضوابط و استانداردهای فعالیت تأسیسات گردشگری عنوان کرد و افزود: این روند نظارتی در طول ایام نوروز و تا پایان فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر با جدیت ادامه خواهد داشت.
