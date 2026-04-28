به‌گزارش میراث آریا، در جلسه مشترک بهنام رحیم‌زاده سرپرست معاونت صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با واقف عنایتی، سرپرست معاونت توسعه و امور زیربنایی اداره‌کل امور عشایر استان، راهکارهای جدید برای تقویت معیشت خانوارهای عشایری و ایجاد اشتغال پایدار با محوریت صنایع‌دستی بررسی شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در این جلسه با تأکید بر اهمیت ظرفیت‌های موجود در جامعه عشایری گفت: جامعه عشایری استان مهارت‌های اصیل و ارزشمندی در حوزه بافته‌های داری دارد. مهارت‌هایی که اگر به کسب‌وکار تبدیل شوند، می‌توانند نقش مؤثری در بهبود معیشت خانوار داشته باشند.

رحیم‌زاده افزود: هدف ما این است که از توانمندی‌های موجود در جامعه عشایری به‌صورت ساختارمند بهره‌برداری شود؛ به این معنا که مهارت‌های سنتی و ظرفیت‌های تولیدی موجود ابتدا ساماندهی شده و به تولید منظم و قابل عرضه تبدیل شود، سپس این تولیدات از طریق مسیرهای مشخص و برنامه‌ریزی‌شده به بازار هدایت شود تا در نهایت بتواند به درآمد پایدار و قابل اتکا برای خانوارهای عشایری منجر شود و این چرخه سه‌مرحله‌ای مهارت، تولید و بازار به‌عنوان پایه اصلی ایجاد اشتغال مؤثر در جامعه هدف عمل کند.

در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار صنایع‌دستی برای جامعه عشایری و تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد دو دستگاه با هماهنگی عملیاتی، فرایند صدور مجوزها را سرعت بخشند و امکان دسترسی هنرمندان عشایری به تسهیلات اشتغال‌زا را فراهم کنند.

رحیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بافته‌های داری در اقتصاد عشایر اظهار کرد: بافته‌های داری یک محصول فرهنگی و نمونه‌ای واقعی از اقتصاد مقاومتی است. این تولیدات قابلیت رقابت در بازارهای استانی و حتی ملی را دارند و ما باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال پایدار در جامعه عشایری بهره ببریم.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان افزود: مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی، حمایت از فروش محصولات و ایجاد بازارهای مناسب می‌تواند به معرفی بهتر توانمندی‌های عشایری منجر شود. این امر، هم موجب افزایش درآمد هنرمندان می‌شود و هم چرخه تولید و عرضه را تقویت می‌کند.

به گفته رحیم‌زاده، تفاهم‌های انجام‌شده نقطه شروع همکاری عملیاتی میان دو دستگاه خواهد بود و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات مشترک در دستور کار قرار گرفته است.

