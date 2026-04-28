بهگزارش خبرنگار میراث آریا، پروژه مسیر سلامت کهنشهر مراغه که در شهریورماه سال ۱۴۰۱ کلنگزنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد، در دو سال نخست با روندی کند پیش رفت؛ اما از سال ۱۴۰۳، پروژه مسیر سلامت شتاب قابل توجهی یافت و از سال گذشته روند اجرای آن بهطور محسوسی تسریع شده است.
مسیر سلامت مراغه، بهعنوان فاز چهارم طرح ساماندهی حاشیه رودخانه صوفیچای، پس از کشوقوسهای فراوان طی چهار سال اخیر، از سال گذشته بهصورت بیوقفه و در قالب دو فاز وارد عملیات اجرایی در بخشهای مختلف شده است. شهروندان این باغشهر ایران انتظار دارند روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد تا بتوانند هرچه زودتر از این مزیت مهم تفریحی، گردشگری، ورزشی و رفاهی بهرهمند شوند.
این پروژه اکنون در دو فاز، از پل «دخیل» تا تاج سد «علویان» و در مجموع به طول ۲.۴ کیلومتر در حال اجراست. فاز نخست به طول ۱.۵ کیلومتر و فاز دوم نیز در ۷۰۰ متر پایانی منتهی به سد در دست اجرا قرار دارد.
بر اساس طرح اولیه، کل محدوده این طرح ۲۵۰ هزار مترمربع است که ۱۳۸ هزار مترمربع آن به مسیرهای گردشگری، پیادهروی، دوچرخهسواری و فضاهای رفاهی اختصاص دارد و چهار هکتار نیز به فضای سبز شهری تبدیل خواهد شد.
در هر دو فاز مسیر سلامت، یکهزار مترمربع فضای ورزشی، ۴۰۰ مترمربع فضای خدماتی، ۵۰ متر فضای مدیریتی، ۴۰ مترمربع سرویس بهداشتی، ۱۶ هزار متر دیوارچینی، ۲۰ هزار متر جدولگذاری و ۴۵ هزار مترمربع سنگفرش از سوی شهرداری مراغه پیشبینی شده است.
رضا عسگری، رئیس شورای اسلامی شهر مراغه امروز سه شنبه ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در خصوص این پروژه گفت: اجرای مسیر سلامت مراغه در امتداد صوفیچای، بهعنوان یکی از پروژههای مهم عمرانی این باغشهر، از مهمترین و بزرگترین پروژههای این شهر است. دوره ششم شورا افتخار دارد که در بخش اجرایی، هر آنچه در توان داشته برای کمک به مجموعه شهرداری و تسریع روند کارها انجام داده و هیچگونه کوتاهی نکرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر مراغه، آثار و نتایج پروژه مسیر سلامت در امتداد صوفیچای، که نماد شهر مراغه است، را بسیار مهم، تعیینکننده و اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: با اتمام این پروژه، مسیر صوفیچای که از وسط شهر عبور میکند به مهمترین جاذبه گردشگری، تفریحی و ورزشی آذربایجان شرقی و حتی منطقه شمالغرب تبدیل خواهد شد.
او فواید و مزیتهای این طرح را از نظر اقتصادی بسیار گسترده، فراوان و رو به گسترش دانست و افزود: بدون تردید، بهسبب آبوهوای خاص مراغه و نیز امکانات پیشبینیشده در قالب مسیر سلامت، درآمدهای حاصل از گردشگری این مجموعه بهطور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر خواهد گذاشت.
عسگری ایجاد امکانات ورزشی در رشتههای آبی، ماهیگیری، محیطهای بازی و سرگرمی، فضاهای استراحت و دیگر امکانات اقامتی و گردشگری را از جمله برنامههای شورای اسلامی و شهرداری مراغه برای مسیر سلامت برشمرد.
به گفته او، با اتمام هر دو فاز طرح مسیر سلامت، شهروندان مراغهای، ساکنان شهرستانهای اطراف و همچنین گردشگران سراسر کشور از این زیرساخت مهم گردشگری و رفاهی بهرهمند خواهند شد؛ در کنار آن نیز میتوان آثار تاریخی و فرهنگی این شهر کهن را به مردم ایران معرفی کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر مراغه تقویت زیرساختهای گردشگری را از اهداف اصلی شورای دوره ششم دانست و اضافه کرد: برای دستیابی به این هدف مهم باید از ظرفیتهای بخش خصوصی و درآمدسازی پایدار برای شهرداری نهایت استفاده را کرد؛ زیرا در غیر این صورت هیچ تضمینی برای آینده اقتصادی شهر متصور نیست.
او با اشاره به داشتههای فرهنگی و تاریخی بسیار ارزشمند مراغه گفت: این شهر ظرفیتهای بسیار بالایی برای توسعه گردشگری دارد و باید با ایجاد زیرساختهای لازم و کافی، از این منبع درآمدی پایدار، بهرهبرداری بهینه و شایسته کرد.
