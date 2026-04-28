رسول خدابخش، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به جایگاه ویژه کندوان در گردشگری روستایی استان گفت: کندوان جهانی تنها یک روستا نیست، بلکه یک برند گردشگری و میراثی است و به همین دلیل، مدیریت آن باید بر پایه هماهنگی کامل میان امور روستایی، ادارهکل میراثفرهنگی و سایر دستگاههای مرتبط انجام شود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی با بیان اینکه کنترل ورودی گردشگران بدون ایجاد زیرساخت ممکن نیست، بیان کرد: پارکینگ استاندارد و منطبق با طرحهای مصوب، حلقه اول ساماندهی ورود گردشگران به کندوان است. این پارکینگ به ما کمک میکند ورود خودروها و گردشگران را مدیریت کنیم و فشار مستقیم بر بافت صخرهای و معابر داخلی روستا را کاهش دهیم.
او از نهاییشدن روند اداری اجرای این طرح خبر داد و گفت: قرارداد لازم با اتحادیه شرکت تعاونی دهیاریها در حال تنظیم است و پس از آغاز فرآیند بهرهبرداری، بخشی از درآمد پارکینگ به دهیاری اختصاص مییابد تا برای نگهداری، بهسازی معابر و ارتقای خدمات به گردشگران هزینه شود.
خدابخش با تأکید بر اینکه ساختوسازهای بیضابطه تهدید جدی برای بافت تاریخی کندوان است، تصریح کرد: هرگونه ساختوساز باید با مجوز و در چارچوب ضوابط میراثفرهنگی انجام شود. هیچ اقدام خارج از این چارچوب پذیرفته نیست و بهعنوان خط قرمز مدیریت استان با آن برخورد میشود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی با اشاره به دیگر برنامههای زیرساختی در کندوان اظهار کرد: در کنار ساماندهی پارکینگ، ادامه سنگفرش معابر، ساماندهی مسیرهای دسترسی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به گردشگران در دستور کار قرار دارد تا چهره روستا متناسب با عنوان جهانی آن حفظ شود.
او در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم کندوان در سالهای آینده نیز بهعنوان نماد گردشگری روستایی استان بدرخشد، باید نگاه مقطعی را کنار گذاشته و بر اساس یک برنامه منسجم، توسعه زیرساختها و حفاظت از بافت تاریخی را همزمان و مستمر دنبال کنیم.
