بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهنام رحیمزاده، در نشست صمیمی با تعدادی از مدیران آموزشگاههای صنایعدستی، با تشریح اهمیت آموزشهای تخصصی در حفظ و ترویج هنرهای سنتی استان گفت: آموزش، پیشران اصلی در حفظ، احیا و توسعه شیوههای اصیل تولید صنایعدستی است و بدون توجه کافی به این بخش، کیفیت تولیدات کاهش یافته و بخش عظیمی از داشتههای هویتی ما نیز در معرض فراموشی قرار میگیرد.
سرپرست معاونت صنایعدستی آذربایجانشرقی با تأکید بر جایگاه ویژه مراکز آموزشی در توانمندسازی فعالان این حوزه بیان کرد: آموزشگاههای صنایعدستی بازوان اجرایی ما در ترویج هنرهای بومی هستند و ارتقای سطح کیفی آموزش، تجهیز مراکز و حمایت از فرآیند مهارتآموزی از اولویتهای معاونت است.
در بخش دیگری از این نشست، مدیران آموزشگاهها ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود، خواستار رفع چالشهای موجود در روند تطبیق فرآیندهای آموزشی با قوانین سازمان فنی و حرفهای شدند. مدیران آموزشگاهها همچنین با اشاره به هزینههای جاری و نیازهای آموزشی، نسبت به پایین بودن سرانه آموزشهای رایگان در مقایسه با هزینهها انتقاد کرده و بر ضرورت بازنگری و حمایت بیشتر تأکید کردند.
رحیمزاده با اشاره به اهمیت دریافت بازخوردهای میدانی گفت: نظرات و تجربیات مدیران آموزشگاهها بهعنوان متولیان مستقیم آموزش، برای ما فرصتی ارزشمند است تا بتوانیم سیاستها و برنامههای اجرایی این حوزه را بر اساس واقعیات، دقیقتر طراحی و پیگیری کنیم.
در پایان این نشست مقرر شد مدیران آموزشگاهها مجموعه مسائل، مشکلات و پیشنهادات خود را بهصورت مکتوب جمعبندی و برای پیگیری، بررسی کارشناسی و طرح در جلسات آتی، به معاونت صنایعدستی آذربایجانشرقی ارائه کنند.
