به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، منوچهر حبیبی روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه هم‌زمان با روز طبیعت از مجموعه تاریخی و فرهنگی تاق‌بستان بازدید کرد.

استاندار کرمانشاه در این بازدید روند خدمات دهی به گردشگران نوروزی را بررسی کرد.

فهیمه روشن معاون گردشگری استان کرمانشاه در این بازدید بخشی از فعالیت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر و فعالیت محوطه‌های گردشگری استان را برای استاندار کرمانشاه تشریح کرد.

در ایام نوروز با تصمیم ستاد اجرایی خدمات سفر استان کرمانشاه محوطه‌های تاریخی و فرهنگی بیستون، تاق‌بستان، معبد آناهیتا و تکیه معاون الملک به روی گردشگران نوروزی بازگشایی شدند.

انتهای پیام/