حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در باغ‌های آرامگاه خیام و عطار نیشابوری همزمان با روز طبیعت

هم‌زمان با سیزده فروردین، روز طبیعت، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با حضور در مجموعه فرهنگی‌تاریخی باغ خیام و عطار، ضمن ادای احترام و غبارروبی آرامگاه این دو شاعر و اندیشمند برجسته ایرانی، از بخش‌های مختلف مجموعه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در بازدید مهدی دونده که امروز ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ هم‌زمان با در روز طبیعت انجام شد، با گردشگران حاضر در مجموعه که برای گذراندن این روز در این مکان فرهنگی‌تاریخی حضور یافته بودند، گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان دیدگاه‌ها، نیازها و پیشنهادهای آنان برای بهبود خدمات گردشگری و زیرساخت‌های رفاهی قرار گرفت.

فرماندار ویژه نیشابور در پایان بر اهمیت حفظ هویت فرهنگی و توجه بیشتر به توسعه گردشگری در شهر نیشابور، به‌ویژه در ایام و مناسبت‌های ملی مانند روز طبیعت، تأکید کرد.

حکیم خیام نیشابوری رباعیاتش از مرزهای زمین و زمان عبور کرده و امروز در گوشه‌گوشه جهان زمزمه می‌شود.

آرامگاه او، هم‌چون اثری هنری در باغی سرسبز در جنوب‌شرقی نیشابور می‌درخشد. این بدر سال ۱۳۴۱ (هـ.ش) به دست هوشنگ سیحون ساخته شد و با ۲۲ متر ارتفاع، ترکیبی از هندسه، ستاره و کتیبه‌های رباعیات را در دل خود جای داده است. هر قدم در این محوطه پیوندی است میان شعر، معماری و نجوم، که علاقه‌مندان ادبیات فارسی بیش از دیگران، آن را درک می‌کنند.

حکیم عمر خیام نیشابوری، با نام کامل «غیاث‌الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم»، در ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ هجری قمری در نیشابور متولد شد و در همان شهر در ۱۲ آذر ۵۱۰ هجری قمری درگذشت. او یکی از بزرگ‌ترین شاعران، ریاضی‌دانان، منجمان و فیلسوفان ایران در دوران سلجوقیان بود.

آرامگاه عطار نیشابوری در باغی سرسبز قرار دارد، بنای مقبره پلانی هشت‌ضلعی که با گنبدی دو پوسته پوشیده شده است.

