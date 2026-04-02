به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن روز پنجشنبه ۱۳ فروردین‌ماه، با اعلام اینکه تفرجگاه‌های شهری و روستایی استان امروز میزبان جمعیت قابل‌توجهی از شهروندان و گردشگران بود، اظهار کرد: طبیعت بی‌نظیر و سرسبز کرمانشاه در روز طبیعت جلوه‌ای متفاوت داشت و مردم از نخستین ساعات صبح با حضور در بوستان‌ها، سیزده‌به‌در را در فضایی شاد و آرام پشت سر گذاشتند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: امسال افزایش چشمگیر حضور خانواده‌ها در فضاهای طبیعی استان نشان داد که کرمانشاه همچنان یکی از محبوب‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی غرب کشور است.

او ادامه داد: شرایط مناسب آب‌وهوا، دسترسی خوب به تفرجگاه‌ها و آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان سبب شد مردم روزی آرام، ایمن و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

روشن با اشاره به حضور گسترده خانواده‌ها در سراب‌ها، پارک‌های جنگلی، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهر، تصریح کرد: تلاش کردیم خدمات رفاهی، بهداشتی و نظارتی به شکلی جامع فراهم شود تا مردم بدون دغدغه در دل طبیعت حضور یابند، این استقبال گسترده نشان می‌دهد که فرهنگ طبیعت‌دوستی در میان مردم استان روز به‌ روز پررنگ‌تر می‌شود.

معاون گردشگری استان در پایان تأکید کرد: کرمانشاه با تنوع زیستی و طبیعی کم‌نظیرش همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد و برنامه‌ریزی ما بر این است که در سال جدید این پتانسیل‌ها بیش از پیش فعال شوند.

