به گزارش خبرنگار میرتثآریا، علیرضا سالار حسینی گفت: علیرغم نوسانات آماری در نرخ ورود گردشگران به استان یزد نسبت به سنوات گذشته، زیرساختهای اقامتی، ظرفیتهای پذیرایی و تأسیسات خدماتمحور این کلانشهر ثبتی یونسکو که به عنوان نخستین شهر خشتی جهان و کانون همزیستی مسالمتآمیز ادیان شناخته میشود، همچنان با تمام توان پایداری عملیاتی خود را حفظ کردهاند.
معاون گردشگری یزد افزود: به علت مداخلات نظامی متجاوزان به کشور در نهم اسفندماه ۱۴۰۴، اگرچه نقاط حاشیهای استان تحت تأثیر قرار گرفتند، اما با اشراف کامل نیروهای حافظ امنیت، هستههای مرکزی و تمامی شهرستانهای استان یزد در ضریب امنیت کامل و مصونیت مطلق قرار دارند.
سالار حسینی تصریح کرد: ثبات حاکم بر جغرافیای یزد، بستری ایمن و بینقص را برای میزبانی از بازدیدکنندگان فراهم آورده است تا از مواریث کهن چون مجموعه امیرچخماق، باغ دولتآباد و بافت تاریخی حراست شده بازدید کنند.
او همچنین بیان کرد: در نوروز سال ۱۴۰۵، علیرغم چالشهای ناشی از شرایط جنگی و فضای حساس کشور، فرآیند استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی به بهترین نحو ممکن و با رعایت استانداردهای رفاهی صورت پذیرفت.
معاون گردشگری یزد افزود: به منظور ارتقای کیفیت تجربه سفر، راهنمایان مجرب گردشگری در تمامی اماکن تاریخی و محوطههای باستانی مستقر بوده و به ارائه خدمات تخصصی و هدایت گردشگران پرداختند.
انتهای پیام/
نظر شما