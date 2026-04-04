افتتاح سفره خانه سنتی «عمارت مهزاد» در شهرستان اردکان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عصر روز جمعه چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۵، آیین افتتاح سفره خانه سنتی عمارت مهزاد با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهر اردکان برگزار شد.

در این مراسم مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، سید محمد رستگاری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، معاون گردشگری اداره کل، معاون فرمانداری ویژه شهرستان اردکان، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان و جمعی از مسئولان حضور داشتند.

این سفره خانه که در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در خیابان سیدالشهدا شهر اردکان واقع شده، با سرمایه‌گذاری کلی مبلغ ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شده و هزینه ساخت، ساز و تجهیزات این پروژه ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

یکی از ویژگی‌های برجسته این پروژه، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۵ نفر است که نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا می‌کند.

این پروژه با حمایت‌های مالی دولتی و نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به مرحله بهره‌برداری رسیده و تسهیلات دولتی اختصاص یافته به این پروژه مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تسهیلات اختصاصی نماینده مردم اردکان مبلغ ۴ میلیارد تومان بوده است.

انتهای پیام/