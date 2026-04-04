نظارت ویژه بازرس ارشد استانداری بر عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر در شهرستان قاینات

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباسعلی ملکی، مدیرکل بازرسی استانداری، در بازدیدی چندساعته روز جمعه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، روند فعالیت ایستگاه‌های خدمات سفر در شهرهای قاین، نیمبلوک، خضری دشت بیاض و آرین‌شهر را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید که با حضور بخشداران، رئیس اداره امور عشایر و کارشناسان بازرسی استانداری انجام شد، عملکرد ستاد اسکان آموزش‌وپرورش، مجتمع‌های بین‌راهی، سیاه چادرهای عشایری و بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی و سوغات محلی بررسی شد. همچنین وضعیت آمادگی اسکان در مراکز «خانه معلم» و دبیرستان‌های «خیامی»، «سپیده کاشانی» و «فاطمه‌الزهرا (س)» مورد پایش دقیق قرار گرفت.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری خراسان جنوبی با ابراز رضایت از عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر قاینات، از تلاش‌های اعضای این ستاد برای تسهیل سفر و میزبانی از هموطنان به‌ویژه گردشگران کلان‌شهرهایی نظیر تهران و مشهد، تقدیر کرد

ملکی گفت: اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان قاینات با وجود شرایط نامساعد جوی و محدودیت‌های موجود و شرایط جنگ تحمیلی ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی بر علیه میهن عزیزمان، با رویکردی جهادی و در سطحی فراتر از انتظارات، موفق به فراهم‌سازی تسهیلات مطلوب و ایجاد فضای رفاهی مناسب برای مسافران نوروزی شده‌اند.

