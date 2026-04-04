علیرضا صحبتلو، صنعتگر مسگر زنجان به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار میراث آریا، داریوش نادری روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حمله هوایی به حسینیه اعظم زنجان، علیرضا صحبتلو سومین صنعتگر صنایع دستی و فعال در حوزه مسگری زنجان، ظهر جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی خاتم‌الانبیا زنجان برگزار شد.

معاون صنایع دستی استان زنجان افزود: بامداد روز سه‌شنبه هفته گذشته به حسینیه اعظم زنجان حمله و ساختمان اداری و حسینیه شامل کتابخانه، ‌صندوق قرض الحسنه و سال اجتماعات در جوار صحن اصلی این مکان مقدس را تخریب کرد.

او گفت: علیرضا صحبتلو از امدادگران هلال احمر و یکی از صنعتگران جوان و فعال صنایع دستی بود که به شهادت رسید.

