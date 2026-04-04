۱۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴

علیرضا صحبتلو، صنعتگر مسگر زنجان به شهادت رسید

معاون صنایع‌دستی استان زنجان گفت: پیکر مطهر علیرضا صحبتلو، سومین صنعتگر صنایع‌دستی و فعال در حوزه مسگری زنجان که در حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی به حسینیه اعظم زنجان به فیض شهادت نائل شد، روز جمعه با حضور گسترده نمازگزاران از مصلای خاتم الانبیا به سمت میدان رسل تشییع شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، داریوش نادری روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حمله هوایی به حسینیه اعظم زنجان، علیرضا صحبتلو سومین صنعتگر صنایع دستی و فعال در حوزه مسگری زنجان، ظهر جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی خاتم‌الانبیا زنجان برگزار شد.

معاون صنایع دستی استان زنجان افزود: بامداد روز سه‌شنبه هفته گذشته به حسینیه اعظم زنجان حمله و ساختمان اداری و  حسینیه شامل کتابخانه، ‌صندوق قرض الحسنه و سال اجتماعات در جوار صحن اصلی این مکان مقدس را تخریب کرد.

 او گفت: علیرضا صحبتلو از امدادگران  هلال احمر و یکی از صنعتگران جوان و فعال صنایع دستی بود که به شهادت رسید.

