به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی روز جمعه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های صنعتگران و هنرمندان محلی، بر اهمیت دوچندان حمایت از این قشر مولد و همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری در منطقه تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به روند افزایشی حضور گردشگران در روستای جهانی خراشاد در نوروز ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، ابراز کرد: خوشبختانه شاهد استقبال خوب هم‌وطنان از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی استان، به ویژه روستاهای جهانی مانند خراشاد هستیم. این استقبال نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه در جذب گردشگر و اهمیت حفظ و معرفی آن است.

او در ادامه، مهمترین درخواست صنعتگران را «تسهیلات بانکی» عنوان کرد و گفت: دغدغه اصلی هنرمندان و صنعتگران ما، دسترسی به منابع مالی و اعتباری برای رونق کسب‌وکارشان است. ما نیز این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم با ارائه تسهیلات مناسب، گامی مؤثر در جهت شکوفایی اقتصادی این منطقه برداریم.

برآبادی با اذعان به اینکه «تسهیلات مکرر» به عنوان یکی از مشکلات اصلی صنعتگران مطرح شد، افزود: شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات به صورت مستقیم، به ما کمک می‌کند تا راه‌حل‌های کاربردی‌تری را بیابیم. قطعاً پیگیری برای رفع موانع موجود در مسیر دریافت و استمرار تسهیلات، در دستور کار قرار خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، بازدید از بازارچه نوروزی خراشاد را فرصتی برای قدردانی از خلاقیت و هنر دست صنعتگران دانست و بیان کرد: محصولات ارائه شده در این بازارچه، نشان‌دهنده ذوق و هنر والای مردمان این دیار است. امیدواریم با حمایت‌های دولتی و مشارکت بخش خصوصی، شاهد توسعه بیش از پیش این هنر- صنعت و معرفی آن به بازارهای ملی و بین‌المللی باشیم.

برآبادی در پایان، از افزایش مراجعه گردشگران نسبت به نوروز سال قبل به عنوان یک خبر امیدوارکننده یاد و ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های آتی، شاهد تبدیل شدن خراشاد به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و صنایع‌دستی در سطح کشور باشیم.

