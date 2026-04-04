به گزارش میراث آریا، محمد صلحی گفت: امسال با وجود جنگ تحمیلی شاهد رونق گردشگری در ایام نوروز بودیم و در این مدت سه هزار و ۵۰۰ نفر از محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی شهرستان نیر از جمله کاروان‌سرای عباسی، پل قرمز، غار گلستان و قلعه بوینی یوغون دیدن کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیر با اشاره به آمار سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، اظهار کرد:‌ در بحث اسکان نیز سه هزار و ۸۲۰ نفر در بازه زمانی مورد اشاره در مراکز اقامتی شهرستان نیر اسکان یافتند.

او افزود: برای نظارت بر نحوه فعالیت تاسیسات گردشگری از جمله کیفیت ارایه خدمات و اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب در واحدهای گردشگری این شهرستان، بیش از ۸۳ مورد بازدید و ۲۳ مورد گشت نظارتی انجام شد.

صلحی عنوان کرد: کارشناسان در قالب برنامه‌های نظارتی مستمر از مجموعه‌های مختلف مانند هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تاسیسات گردشگری بازدید کردند تا ضمن پایش روند ارایه خدمات، با توجه به شرایط حساس کنونی زمینه رفع کاستی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران فراهم شود.

انتهای پیام/