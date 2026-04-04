بهگزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با تشدید نگرانیها نسبت به تهدیدات اخیر علیه میراثفرهنگی کشور، جمعی از فعالان و اعضای تشکلهای مردمنهاد، امروز شنبه ۱۵ فروردینماه، در محوطه داخلی مجموعه جهانی کاخ گلستان گرد هم آمدند تا صدای حمایت مردمی از هویت تاریخی ایران را به گوش جهانیان برسانند.
شرکتکنندگان در این تجمع، با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی، حملات اخیر به ابنیه تاریخی، موزهها و محوطههای میراثفرهنگی را مصداقی آشکار از تعرض به حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملتها دانستند و خواستار واکنش قاطع نهادهای بینالمللی شدند.
در این آیین، حاضران با تشکیل زنجیره انسانی در قلب یکی از مهمترین آثار ثبت جهانی ایران، نمادی عینی از همبستگی ملی در صیانت از میراثفرهنگی را به نمایش گذاشتند؛ اقدامی که پیام روشنی از عزم اجتماعی برای حفاظت از سرمایههای هویتی کشور به همراه داشت.
همچنین شرکتکنندگان با امضای طومار و بیانیهای خطاب به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، خواستار محکومیت رسمی این اقدامات و پیگیری حقوقی برای توقف حملات به اماکن فرهنگی و تاریخی ایران شدند.
ملیحه خلقی، تسهیلگر اجتماعی و مدیرعامل یک تشکل مردمنهاد در حاشیه این تجمع با تاکید بر رویکرد مردمی این حرکت گفت: این تجمع با شعار «من حافظ میراث جهانی ایران هستم» برگزار شد و هدف آن، اعلام حمایت عملی و میدانی از میراثفرهنگی، بهویژه آثار ثبت جهانی است.
او افزود: تجمعات مردمی در حمایت از میراثفرهنگی تداوم خواهد داشت و تلاش میکنیم این مطالبه را به یک گفتمان عمومی و بینالمللی تبدیل کنیم.
این تجمع در حالی برگزار شد که فعالان حوزه میراثفرهنگی، حمله به آثار تاریخی را نهتنها تهدیدی علیه داراییهای ملی، بلکه تعرضی مستقیم به میراث مشترک بشریت تلقی میکنند؛ موضوعی که ضرورت واکنش فوری جامعه جهانی را بیش از پیش برجسته ساخته است.
