به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه در سفر به کرمانشاه نشست با سرپرست اداره‌کل، معاون میراث‌فرهنگی و مدیران پایگاه های میراث‌فرهنگی تاق‌بستان و بیستون اظهار کرد: بازسازی، احیا و مرمت بناهای و آثار تاریخی آسیب دیده در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در اولویت کاری وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی افزود: ارزیابی دقیق از میزان آسیب به بناهای تاریخی و مستندسازی و برآورد میزان خسارات باید با نظر کارشناسان در اسرع وقت انجام شود.

او گفت: با پایان جنگ تحمیلی یکی از اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی احیا و بازسازی این بناهای ارزشمند که هویت تاریخی ما هستند، خواهد بود.

عزیزی در ادامه بر ضرورت تشکیل کارگروه ارزیابی و مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده کرمانشاه در جنگ تحمیلی تاکید کرد و گفت: این کارگروه در زمان شروع به بازسازی می‌تواند در مستندسازی و برنامه‌ریزی مناسب و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مرمت و بازسازی کمک کند.

کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت بناهای تاریخی آسیب دیده در شهر کرمانشاه گفت: ۴ بنای تاریخی در شهر کرمانشاه در اثر پرتابه‌های دشمن آمریکایی- صهیونیستی دچار آسیب شده‌اند و یک بنای ثبت ملی نیز به طور کامل تخریب شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تصریح کرد: تکیه بیگلربیگی، مسجد ابوتراب، خانه سوری و دبیرستان تاریخی کزاری بر اثر انفجارهای جانبی دچار آسیب‌ شده‌اند و بخش‌هایی از آنها تخریب شده است.

او افزود: همچنین خانه شهید اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب که به عنوان رویداد محل در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده بود نیز بر اثر اصابت مستقیم پرتابه‌های دشمن به طور کامل تخریب شده است.

اعظمی در خاتمه گفت: پرونده ارزیابی میزان خسارات به این بناها تکمیل و در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفته شده است.

