به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه در سفر به استان کرمانشاه از تعدادی از بناهای تاریخی آسیب دیده و تخریب شده شهر کرمانشاه بازدید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با حضور در محل خانه ثبت ملی شده آیت‌الله اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب که در اثر برخورد مستقیم پرتابه‌های دشمن که به طور کامل تخریب شده است بازدید کرد.

او در این بازدید بر ضرورت ارائه گزارش کامل برآورد بازسازی این بنا تاکید کرد.

در شهر کرمانشاه پنج بنای تاریخی بر اثر انفجار پرتابه‌های دشمن و یا اصابت مستقیم دچار آسیب و تخریب شده‌اند.

فرهاد عزیزی در نشست با سرپرست اداره‌کل و کارشناسان میراث‌فرهنگی میزان آسیب به بناهای تاریخی شهر کرمانشاه را بررسی کرد.

انتهای پیام/