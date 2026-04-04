به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه در سفر به استان کرمانشاه از پروژه موزه بزرگ کرمانشاه بازدید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در بازدید از این پروژه نیاز کرمانشاه به داشتن یک موزه بزرگ برای معرفی آثار تاریخی پرشمار این استان را ضروری دانست.

احداث پروژه موزه بزرگ کرمانشاه که پیش از این با عنوان موزه منطقه‌ای شناخته می‌شد با بیش از ۵ دهه قدمت همچنان به بهره‌برداری نرسیده است.

راه اندازی موزه بزرگ کرمانشاه با توجه به امکان نمایش آثار بسیار ارزشمند تاریخی یک فرصت ویژه‌ برای توسعه گردشگری این استان است.

در سفر رئیس جمهوری به کرمانشاه برای تکمیل این پروژه ۲۰۰ میلیارد اعتبار تصویب شده است.

