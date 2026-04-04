بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی روز شنبه ۱۵ فروردینماه در سفر به استان کرمانشاه پس بازدید از تعدادی از بناهای تاریخی آسیب دیده و تخریب شده شهر کرمانشاه، از مجموعه تاریخی و فرهنگی تاقبستان بازدید کرد.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی کشور با حضور در محوطه تاقبستان بر ضرورت تکمیل مطالعات ساماندهی این مجموعه برای ورود به فاز اجرایی توسعه محوطه تاکید کرد.
او با بیان اینکه مجموعه تاریخی و فرهنگی تاقبستان یکی از آثار بینظیر در جهان است، تصریح کرد: وزارت میراثفرهنگی و پایگاههای میراث ملی و جهانی کشور نگاه ویژهای به این مجموعه دارد.
عزیزی تاکید کرد: برنامهریزی ویژهای برای ساماندهی تاقبستان در دستور کار امور پایگاههای میراثفرهنگی کشور قرار دارد که با بازگشت کشور به شرایط عادی در دست اجرا قرار میگیرد.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی کشور در سفر به کرمانشاه ضمن بازدید از بناهای تاریخی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در جلسه کارشناسی بررسی آسیبهای وارد شده به این آثار شرکت کرد.
