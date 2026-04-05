خدمات سفر در هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اشاره به آمار سفرهای نوروزی در استان هرمزگان اظهار کرد: از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۴۰ هزار اقامت شبانه در مراکز اقامتی استان ثبت شده است.

قائم‌مقام استاندار در ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط خاص منطقه و شرایط جنگی کشور میزان سفرها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، افزود: با این وجود دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان با آمادگی کامل خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران را در دستور کار قرار دادند.

او اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۲۰ هزار نفر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و دست‌ساز استان بازدید کرده‌اند که نشان می‌دهد با وجود شرایط موجود همچنان بخشی از گردشگران هرمزگان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده‌اند.

شهرزاد همچنین با اشاره به سفرهای دریایی به جزایر استان گفت: طی این مدت ۲۲۹ هزار و ۷۸۸ نفر مسافر دریایی در مسیرهای مختلف جابه‌جا شده‌اند و ۵۵ هزار و ۱۹۶ دستگاه خودرو نیز به جزایر استان منتقل شده است.

قائم‌مقام استاندار در ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، تردد خودروهای سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان در این مدت به ۵۰۸ هزار و ۶۱۶ دستگاه رسیده است.

او تأکید کرد: با وجود شرایط خاص منطقه، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر استان با هماهنگی و آمادگی کامل در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، نظارت و ارائه خدمات گردشگری فعالیت داشتند و تلاش شد خدمات مناسب و ایمنی لازم برای مسافران و گردشگران فراهم شود.

