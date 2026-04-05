به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام مختار کرمی روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی حسینیه اعظم آسیب‌دیده در این شهر اظهار کرد: از روز وقوع حادثه تاکنون چندین جلسه تخصصی برای بازسازی برگزار شد و بنا داریم کار را به‌صورت مرحله به مرحله پیش ببریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه تعیین دقیق میزان خسارت در دستور کار قرار دارد، افزود: کارشناسان ما مشغول برآورد و تعیین خسارت هستند و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو تا سه روز آینده جمع‌بندی نهایی این ارزیابی‌ها انجام شود.

او با اشاره به اصلاح طرح توسعه حسینیه تصریح کرد: اصلاح طرح توسعه حسینیه توسط واحد فنی در حال پیگیری بوده و جانمایی، آزادسازی و هماهنگی با سازمان اوقاف، مدیران اوقاف و اخذ مجوزهای لازم در دستور کار قرار گرفته است.

کرمی درباره تمهیدات مالی بازسازی این مکان مذهبی گفت: هیات‌ امنای حسینیه در حال افتتاح حساب‌های ارزی و جاری ویژه بازسازی هستند و امیدواریم به‌زودی کار بازسازی حسینیه را آغاز می‌کنیم و این مکان مقدس را بهتر از قبل خواهیم ساخت.

او با اشاره به مشارکت خیرین در این طرح خاطرنشان کرد: افراد خیری از داخل استان، سایر نقاط کشور و همچنین از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که در بازسازی حسینیه کمک کنند، هرچند هنوز اقدام عملی جدی از سوی آنان انجام نشده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین به موضوع کتابخانه حسینیه اشاره کرد و افزود: برخی دفاتر مراجع عظام و تعدادی از علما اعلام آمادگی کرده‌اند که هم در بازسازی کتابخانه حسینیه مشارکت کنند و هم تعدادی کتاب برای جبران کتاب‌های از بین‌رفته اختصاص دهند.

کرمی درباره زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای اتمام بازسازی این پروژه مذهبی گفت: اگر کارها طبق برنامه و با همین روند پیش برود، پیش‌بینی این است که بازسازی حسینیه ظرف حدود یک‌سال به پایان برسد.

او با تأکید بر اینکه اطلاعات درباره روند بازسازی گسترده است، اظهار کرد: لازم است این اطلاعات به‌طور کامل جمع‌بندی شود و در روزهای آینده جزئیات تکمیلی درباره مراحل بازسازی و نحوه مشارکت مردم و خیرین از طریق روابط عمومی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به اطلاع عموم خواهد رسید.

این مسئول با اشاره به حمایت ویژه سازمان اوقاف از روند بازسازی حسینیه آسیب‌دیده افزود: سازمان اوقاف در سطح ملی اعلام آمادگی کامل کرده تا با تفویض اختیار به استان زنجان، تمامی همکاری‌های لازم را برای تسریع در بازسازی انجام دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: سازمان اوقاف اعلام کرده است که در حوزه بازسازی این حسینیه، هر نوع همکاری، هماهنگی و صدور مجوز لازم با اختیاری که به استان داده شده، در داخل زنجان انجام خواهد شد و هدف اصلی از این تصمیم، کوتاه کردن مسیرهای اداری و سرعت‌بخشی به مراحل عملیاتی بازسازی است.

در ادامه تجاوزات رژیم صهیونی، آمریکایی به مناطق مختلف کشورمان، حسینیه اعظم زنجان بامداد ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ مورد حمله هوایی قرار گرفت که علاوه بر تخریب بخش هایی از این مکان مقدس سه تن از هموطنان نیز به شهادت رسیدند.

