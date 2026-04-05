به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه اظهار کرد: از اول لغایت ۱۵ فروردین‌ماه جاری ۱۰۵هزار و ۴۲۷ نفر از گردشگران و هموطنان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی در مراکز رسمی، غیر رسمی و اضطراری استان کرمانشاه اسکان داشته‌اند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: همچنین در این بازه زمانی بیش از ۴۲۳ هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و توریستی استان کرمانشاه بازدید کرده‌اند.

او گفت: طبق اعلام آماره رسمی بلیطت‌فروشی مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق‌بستان دومین محوطه پربازدید کشور در ایام نوروز بوده است.

اعظمی در ادامه به اجرای گسترده بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری اشاره کرد و گفت: از ۲۵ اسفند لغایت ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴ تیم نظارتی در سطح استان در مجموع ۱۴۳۶ مورد بازدید از مراکز اقامتی و پذیرایی استان انجام داده‌اند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: در این ایام خوشبختانه تنها یک مورد شکایت از تاسیسات اقامتی استان ثبت شده است که مربوط به کنسلی یک مسافر بود که سریعاً رسیدگی و حل و فصل شد.

او افزود: در مجموع بازدیدها ۱۳۳ مورد تذکر برای اصلاح نحوه ارائه خدمات داده شده است.

اعظمی گفت: همچنین ۲۳ مورد اخطار به واحدهای اقامتی و پذیرایی در این ایام داده شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ۳۱ واحد اقامتی و پذیرایی شایسته تقدیر شناخته شده و تشویق شده‌اند.

