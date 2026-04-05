اسکان بیش از ۱۳هزار مسافر نوروزی در قزوین

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: طی این مدت بخش قابلتوجهی از مسافران در مراکز اقامتی رسمی شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی و سنتی و سایر مراکز دارای مجوز اسکان و پذیرش شدهاند و در کنار آن فضاهای اقامتی غیررسمی استان شامل مراکز اسکان آموزش و پرورش، خانههای استیجاری، زائرسراها و... نیز برای میزبانی از مسافران مورد استفاده قرار گرفتهاست.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین افزود: در این ایام مراکز اقامتی رسمی استان با تخفیف ۵۰ درصدی میزبان گردشگران و هموطنان آسیبدیده در جنگ اخیر بودهاند و در این ایام نظارت مستمر بر نحوه خدماترسانی به میهمانان و گردشگران نوروزی در مراکز اقامتی بهصورت مستمر انجام شده است.
مهدوی با تأکید بر تلاش ستاد اجرایی خدمات سفر استان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران ورودی به استان اظهار کرد: ارائه خدمات برای اسکان مسافران تا پایان شرایط جنگی و بازگشت کشور به شرایط عادی با جدیت ادامه دارد و واحدهای خدماترسان در این حوزه در تلاشاند بهترین شرایط را برای رفاه حال مسافران و هموطنان عزیز فراهم آورند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین با آرزوی آرامش، امنیت و سربلندی برای ایران عزیز از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی، عوامل نظارتی و فعالان حوزه گردشگری در اجرای مطلوب خدماترسانی در ایام نوروز قدردانی کرد.
