۱۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۶

امدادرسانی هلال احمر خراسان رضوی به ۱۱۷ حادثه در نوروز ۱۴۰۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: نیروهای جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی امسال از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ماه جاری در ۱۱۷ مورد حادثه امداد رسانی کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید علی منیری امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر در ایام تعطیلات نوروزی در ۵۹ حادثه جاده‌ای، ۱۰ حادثه سیل و آبگرفتگی و یک حادثه کوهستان حضور یافتند.

رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی افزود: هم‌چنین در چهار مورد حادثه مفقودی نیز کمک رسانی شد و مابقی نیز مربوط به حوادث دیگر بوده است.

منیری با بیان اینکه در این مدت ۲۴۶ نفر مصدوم حادثه امداد رسانی شدند، گفت: در مجموع تعداد حادثه دیدگان ۵۹۲ نفر بوده است.

رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی تعداد انتقالی به مراکز درمانی را نیز ۷۱ نفر اعلام کرد و گفت‌: در این مدت ۴۹ نفر نیز با رهاسازی نجات یافتند.

او تصریح کرد: در این عملیات ۶۲۷ نفر نیروی عملیاتی مشارکت داشته و ۱۷۸ تیم عملیات در حادثه‌ها حضور یافتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: این جمعیت جمعیت در خراسان رضوی ۳۰ پایگاه ثابت و ۷ پایگاه سیار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011601164
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha