امدادرسانی هلال احمر خراسان رضوی به ۱۱۷ حادثه در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید علی منیری امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر در ایام تعطیلات نوروزی در ۵۹ حادثه جاده‌ای، ۱۰ حادثه سیل و آبگرفتگی و یک حادثه کوهستان حضور یافتند.

رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی افزود: هم‌چنین در چهار مورد حادثه مفقودی نیز کمک رسانی شد و مابقی نیز مربوط به حوادث دیگر بوده است.

منیری با بیان اینکه در این مدت ۲۴۶ نفر مصدوم حادثه امداد رسانی شدند، گفت: در مجموع تعداد حادثه دیدگان ۵۹۲ نفر بوده است.

رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی تعداد انتقالی به مراکز درمانی را نیز ۷۱ نفر اعلام کرد و گفت‌: در این مدت ۴۹ نفر نیز با رهاسازی نجات یافتند.

او تصریح کرد: در این عملیات ۶۲۷ نفر نیروی عملیاتی مشارکت داشته و ۱۷۸ تیم عملیات در حادثه‌ها حضور یافتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: این جمعیت جمعیت در خراسان رضوی ۳۰ پایگاه ثابت و ۷ پایگاه سیار دارد.

