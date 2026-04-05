۱۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱

جابه‌جایی بیش از ۶۳ هزار مسافر نوروزی توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی خراسان شمالی

جابه‌جایی بیش از ۶۳ هزار مسافر نوروزی توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی خراسان شمالی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: بیش از ۶۳ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان شمالی در ایام اجرای طرح نوروزی (۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین جاری) جابه‌جا شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی میقانی، مدیر اداره‌کل راهداری خراسان شمالی در این باره گفت: در ایام اجرای طرح نوروزی، بیش از ۶ هزار سفر ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش یافته است.
میقانی اظهار کرد: ۴۵ هزار و ۲۸۳ مسافر (۷۱ درصد) درون استانی و ۱۸ هزار و ۱۷۸ مسافر (۲۹ درصد) برون استانی سفر کرده اند. 

او ادامه داد: در این مدت، ۳۴ هزار و ۹۹۸ مسافر (۵۵ درصد) توسط مینی بوس، ۲۰ هزار و ۵۰۴ مسافر (۳۲.۵) توسط اتوبوس و ۷ هزار و ۹۵۹ مسافر(۱۲.۵ درصد) توسط سواری کرایه عمومی جا به جا شده‌اند.

به گفته میقانی، ۴۰ شرکت حمل و نقل مسافر، ۸۲۶ دستگاه ناوگان (۱۵۴ دستگاه اتوبوس، ۲۵۷ دستگاه مینی بوس و ۴۱۵ دستگاه سواری کرایه عمومی) و ۱۲۸۲ راننده، خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی را در محورهای برون‌شهری برعهده داشتند.

نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

