به گزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی میقانی، مدیر ادارهکل راهداری خراسان شمالی در این باره گفت: در ایام اجرای طرح نوروزی، بیش از ۶ هزار سفر ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش یافته است.
میقانی اظهار کرد: ۴۵ هزار و ۲۸۳ مسافر (۷۱ درصد) درون استانی و ۱۸ هزار و ۱۷۸ مسافر (۲۹ درصد) برون استانی سفر کرده اند.
او ادامه داد: در این مدت، ۳۴ هزار و ۹۹۸ مسافر (۵۵ درصد) توسط مینی بوس، ۲۰ هزار و ۵۰۴ مسافر (۳۲.۵) توسط اتوبوس و ۷ هزار و ۹۵۹ مسافر(۱۲.۵ درصد) توسط سواری کرایه عمومی جا به جا شدهاند.
به گفته میقانی، ۴۰ شرکت حمل و نقل مسافر، ۸۲۶ دستگاه ناوگان (۱۵۴ دستگاه اتوبوس، ۲۵۷ دستگاه مینی بوس و ۴۱۵ دستگاه سواری کرایه عمومی) و ۱۲۸۲ راننده، خدماترسانی به مسافران نوروزی را در محورهای برونشهری برعهده داشتند.
