ثبت بیش از سه هزار ۶۸۸ نفرشب اقامت در مراکز اقامتی زنجان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی امروز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط خاص نوروز امسال بیان کرد: شرایط جنگ تحمیلی و ناامنی برخی استان‌های کشور باعث شد بخش قابل توجهی از سفرهای امسال باهدف اسکان و تأمین آرامش هم‌وطنان انجام شود و استان زنجان نیز با بسیج ظرفیت‌های اقامتی خود تلاش کرد شرایط مناسبی برای میزبانی از مسافران فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر افزود: بر اساس آمار ثبت‌ شده در سامانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، از ۱ تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری در مجموع سه هزار و ۶۸۸ نفر- شب اقامت در مراکز اقامتی استان ثبت شده است.

او با اشاره به آمار اقامت در مراکز رسمی استان گفت: در این مدت این آمار از تأسیسات گردشگری استان شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و خانه‌های مسافر دارای مجوز ثبت شده است.

موسوی با اشاره به پراکندگی اقامت در سطح استان تصریح کرد: بررسی آمارهای ثبت‌ شده نشان می‌دهد بیشترین میزان اقامت در این بازه زمانی مربوط به شهرستان زنجان بوده است.

