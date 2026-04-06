«حوض نقالی» با رنگ حماسه در نوروز 1405 در آرامگاه فردوسی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: رویداد «حوض نقالی»، آئینی که در روزهای پرآشوب و سخت میهن، با تکیه بر میراث حماسی شاهنامه، جلوه‌ای از روح مقاومت، ایستادگی و پایداری فرهنگی ایرانیان را به نمایش گذاشت.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی ادامه داد: این رویداد با حضور گروهی از کودکان نقال، استادان برجسته نقالی و پهلوانی از خراسان، و استاد مهمان از سنندج برگزار شد.

او تصریح کرد: اجراهای استادان، که هرکدام رنگ و آهنگ ویژه فرهنگ بومی خود را به همراه داشتند، تصویر زیبایی از یکپارچگی، همدلی و دوام ریشه‌های فرهنگی ایرانی در برابر دشواری‌ها آفرید.

یوسفی تصریح کرد: «حوض نقالی» با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه خانواده‌ها و نوجوانان، همراه شد و فضای آرامگاه فردوسی را به صحنه‌ای زنده از پهلوانی، روایت و هویت ملی بدل ساخت.

او گفت: پیوند میان نسل‌های امروز و میراث سترگ شاهنامه، در این روزها که جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند امید و استواری است، اهمیت ویژه‌ای یافت.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی تاکید کرد: برگزاری این آیین یادآور شد که نقالی و شاهنامه خوانی، این هنر کهن و روایتگر حماسه‌های ایران، همچنان توان برانگیختن جان‌ها و زنده نگه‌داشتن روحیه جمعی را دارد؛ به‌ویژه هنگامی که در بستری شایسته ارائه شود.

یوسفی افزود: برگزاری این برنامه با تلاش تیم رویداد حوض نقالی و همراهی جمعی از اصحاب دغدغه مند و اهالی فرهنگ خراسان، تلاش نمود با روایت‌های حماسی نقشی در تقویت امید اجتماعی را یادآوری نماید و جلوه‌ای تازه از قدرت فرهنگ در روزهای سخت کشور را به رخ بکشد.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی ادامه داد: استمرار این برنامه در سال‌های آینده، به پاسداری از هنر نقالی و شاهنامه خوانی گسترش شور حماسی و امیدبخش آن در میان نسل‌های امروز بینجامد.

