۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

«حوض نقالی» با رنگ حماسه در نوروز 1405 در آرامگاه فردوسی برگزار شد

«حوض نقالی» با رنگ حماسه در نوروز 1405 در آرامگاه فردوسی برگزار شد

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی گفت: برنامه فرهنگی «حوض نقالی» از ۵ تا ۱۴ فروردین در مجموعه فرهنگی‌تاریخی آرامگاه فردوسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: رویداد «حوض نقالی»، آئینی که در روزهای پرآشوب و سخت میهن، با تکیه بر میراث حماسی شاهنامه، جلوه‌ای از روح مقاومت، ایستادگی و پایداری فرهنگی ایرانیان را به نمایش گذاشت.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی ادامه داد: این رویداد با حضور گروهی از کودکان نقال، استادان برجسته نقالی و پهلوانی از خراسان، و استاد مهمان از سنندج برگزار شد.

او تصریح کرد: اجراهای استادان، که هرکدام رنگ و آهنگ ویژه فرهنگ بومی خود را به همراه داشتند، تصویر زیبایی از یکپارچگی، همدلی و دوام ریشه‌های فرهنگی ایرانی در برابر دشواری‌ها آفرید.
یوسفی تصریح کرد: «حوض نقالی» با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه خانواده‌ها و نوجوانان، همراه شد و فضای آرامگاه فردوسی را به صحنه‌ای زنده از پهلوانی، روایت و هویت ملی بدل ساخت. 

او گفت: پیوند میان نسل‌های امروز و میراث سترگ شاهنامه، در این روزها که جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند امید و استواری است، اهمیت ویژه‌ای یافت.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی تاکید کرد: برگزاری این آیین یادآور شد که نقالی و شاهنامه خوانی، این هنر کهن و روایتگر حماسه‌های ایران، همچنان توان برانگیختن جان‌ها و زنده نگه‌داشتن روحیه جمعی را دارد؛ به‌ویژه هنگامی که در بستری شایسته ارائه شود.

یوسفی افزود: برگزاری این برنامه با تلاش تیم رویداد حوض نقالی و همراهی جمعی از اصحاب دغدغه مند و اهالی فرهنگ خراسان، تلاش نمود با روایت‌های حماسی نقشی در تقویت امید اجتماعی را یادآوری نماید و جلوه‌ای تازه از قدرت فرهنگ در روزهای سخت کشور را به رخ بکشد.
مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی ادامه داد: استمرار این برنامه در سال‌های آینده، به پاسداری از هنر نقالی و شاهنامه خوانی گسترش شور حماسی و امیدبخش آن در میان نسل‌های امروز بینجامد.

«حوض نقالی» با رنگ حماسه در نوروز 1405 در آرامگاه فردوسی برگزار شد

