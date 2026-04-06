پایش مستمر آثار تاریخی هرمزگان در شرایط خاص منطقه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه و وضعیت جنگی، پایش و حفاظت از آثار و محوطههای تاریخی استان بهصورت مستمر در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی با افزایش گشتهای میدانی و نظارت مستمر، وضعیت بناهای تاریخی، محوطهها و آثار ارزشمند استان را بهطور مداوم بررسی میکنند تا از هرگونه آسیب، تخریب یا تعرض احتمالی جلوگیری شود.
او اظهار کرد: در این راستا هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط نیز انجام شده تا حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود.
شهرزاد تأکید کرد: آثار تاریخی و فرهنگی بخشی از هویت و سرمایههای ملی کشور محسوب میشوند و حفاظت از آنها در همه شرایط، بهویژه در وضعیتهای خاص، از اولویتهای مهم این ادارهکل است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی هرمزگان با آمادگی کامل و حضور میدانی نیروها در سطح استان، بهصورت شبانهروزی وضعیت آثار تاریخی را رصد کرده و اقدامات لازم برای صیانت از این میراث ارزشمند انجام میشود.
