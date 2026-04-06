ادامه برگزاری نوروزگاه «به یاد شهدای میناب» در تبریز

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نوروزگاه «به یاد شهدای میناب» به عنوان یکی از برنامههای فرهنگی ایام نوروز در تبریز، با هدف معرفی آیینها و جلوههای فرهنگی نوروز و گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب، طی ۱۱ شب متوالی برگزار میشود.
در قالب این برنامه بخشهایی همچون نقاشی کودکان، نقاشی روی صورت کودکان و اجرای زنده خطاطی با محوریت یاد و نام کودکان شهید پیشبینی شده است و شرکتکنندگان در قالب این برنامهها یاد کودکان جانباخته این حادثه را گرامی میدارند. همچنین در بخشهای هنری این نوروزگاه، هنرمندان صنایعدستی با حضور در محل برنامه به معرفی و اجرای زنده برخی از هنرهای سنتی میپردازند.
در جریان برگزاری این نوروزگاه، اجرای زنده سرودهای ملی و حماسی، توزیع پرچم در میان کودکان و نوجوانان و پخش نذری میان حاضران نیز از دیگر بخشهای پیشبینیشده برنامه است که در کنار فعالیتهای فرهنگی، فضایی برای حضور خانوادهها و مشارکت مخاطبان در برنامه فراهم کرده است.
نوروزگاه «به یاد شهدای میناب» در چارچوب برنامههای نوروزی حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار میشود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، این رویداد فرهنگی به مدت ۱۱ شب در تبریز ادامه دارد.
