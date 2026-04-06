۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲

فرماندار تبریز در بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر؛

تداوم میزبانی تبریز از مسافران نوروزی/ ادامه خدمات‌رسانی بی‌وقفه دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی

فرماندار تبریز با حضور در ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان، ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، آخرین وضعیت ارائه خدمات به مسافران نوروزی و روند هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، داود گرشاسبی با حضور در محل ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان از بخش‌های مختلف این ستاد بازدید و در جریان آخرین اقدامات و برنامه‌های اجرایی در حوزه خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی قرار گرفت. در این بازدید روند فعالیت کمیته‌های مختلف ستاد، نحوه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت سفرهای نوروزی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار تبریز در جریان این بازدید با قدردانی از تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای درگیر در خدمات‌رسانی نوروزی، اظهار کرد: استان آذربایجان‌شرقی و به‌ویژه شهر تبریز در ایام نوروز امسال میزبان جمع کثیری از مسافران از استان‌های مختلف کشور بوده است و دستگاه‌های اجرایی با بسیج ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مناسب به مسافران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

او با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام اخیر افزود: با وجود شرایط جنگی و فضای خاص حاکم، دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و نظارتی استان با حضور مستمر در میدان، ارائه خدمات به مسافران را بدون وقفه ادامه داده‌اند و تلاش شده است روند خدمت‌رسانی در تمامی حوزه‌ها به شکل مطلوب دنبال شود.

گرشاسبی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین نیازهای اساسی مسافران نوروزی گفت: تا این لحظه گزارشی از بروز مشکل در زمینه تأمین اقلام ضروری و خدمات مورد نیاز مسافران دریافت نشده و دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات شهری، اسکان، حمل‌ونقل، بهداشت و نظارت بر بازار، خدمات لازم را ارائه داده‌اند.

فرماندار تبریز در ادامه با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: از ۱۰ محور اصلی مواصلاتی استان، هشت محور به تبریز مرتبط است و با برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات اتخاذشده، تردد در این مسیرها در امنیت و آرامش انجام شده و مسافران بدون مشکل در این محورها در حال رفت‌وآمد هستند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011701194
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha