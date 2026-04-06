به گزارش خبرنگار میراث آریا، داود گرشاسبی با حضور در محل ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان از بخشهای مختلف این ستاد بازدید و در جریان آخرین اقدامات و برنامههای اجرایی در حوزه خدماترسانی به مسافران نوروزی قرار گرفت. در این بازدید روند فعالیت کمیتههای مختلف ستاد، نحوه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اقدامات انجامشده برای مدیریت سفرهای نوروزی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار تبریز در جریان این بازدید با قدردانی از تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی و نیروهای درگیر در خدماترسانی نوروزی، اظهار کرد: استان آذربایجانشرقی و بهویژه شهر تبریز در ایام نوروز امسال میزبان جمع کثیری از مسافران از استانهای مختلف کشور بوده است و دستگاههای اجرایی با بسیج ظرفیتها برای ارائه خدمات مناسب به مسافران در آمادهباش کامل قرار دارند.
او با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام اخیر افزود: با وجود شرایط جنگی و فضای خاص حاکم، دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی و نظارتی استان با حضور مستمر در میدان، ارائه خدمات به مسافران را بدون وقفه ادامه دادهاند و تلاش شده است روند خدمترسانی در تمامی حوزهها به شکل مطلوب دنبال شود.
گرشاسبی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین نیازهای اساسی مسافران نوروزی گفت: تا این لحظه گزارشی از بروز مشکل در زمینه تأمین اقلام ضروری و خدمات مورد نیاز مسافران دریافت نشده و دستگاههای متولی در حوزههای مختلف از جمله خدمات شهری، اسکان، حملونقل، بهداشت و نظارت بر بازار، خدمات لازم را ارائه دادهاند.
فرماندار تبریز در ادامه با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: از ۱۰ محور اصلی مواصلاتی استان، هشت محور به تبریز مرتبط است و با برنامهریزیها و تمهیدات اتخاذشده، تردد در این مسیرها در امنیت و آرامش انجام شده و مسافران بدون مشکل در این محورها در حال رفتوآمد هستند.
