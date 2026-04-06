به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز ۱۶ فروردین سید محمد رستگاری در سفر به ابرکوه و دیدار با فرماندار شهرستان، با حضور در بخش بهمن، با خانواده معزز شهید والامقام «ابوالفضل کریمی» دیدار و گفتگو کرد.
تقویت زیرساختهای گردشگری با محوریت شهر زیرزمینی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد در ابتدای این بازدید، با حضور در پایگاه میراثفرهنگی ابرکوه، از تلاشهای همکاران در ایام نوروز قدر دانی و بر لزوم ارائه خدمات حرفهای به گردشگران تاکید کرد.
او در این رابطه گفت: با تعاملات سازندهای که با شهرداری ابرکوه صورت گرفته، تفاهمنامههای همکاری مشترکی در بافت تاریخی تدوین شده است. یکی از نقاط قوت این همکاری، سرمایهگذاری میلیاردی شهرداری در پروژه "شهر زیرزمینی" است که با استقرار تیمهای تخصصی، آماده میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی شده است.
بخش خصوصی، پیشران احیای بافت تاریخی
در ادامه این سفر، رستگاری از بازار تاریخی و سنتی ابرکوه که به تازگی با سرمایهگذاری مجموعه «ریسته» احیا شده است، بازدید کرد. این بازار با حفظ اصالت معماری و سنتی خود، جانی دوباره یافته و واحدهای تجاری آن در حال استقرار هستند. مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد در بازدید از این مجموعه فاخر، ضمن تمجید از همت سرمایهگذار بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد که با اتمام بازسازی ابنیه مجاور، این محدوده به یکی از قطبهای ارزشمند میراثی و گردشگری شهرستان تبدیل شود.
تعاملات ستادی برای توسعه اعتبارات
دیدار با فرماندار و بخشدار ابرکوه از دیگر برنامههای این سفر بود.
در نشست با فرماندار، طرفین در خصوص راهکارهای عملیاتی برای تأمین اعتبارات پروژههای اولویتدار و حمایت از سرمایهگذاریهای در حال انجام به جمعبندیهای مثبتی دست یافتند.
تکریم مقام شامخ شهدا در روستای هارونی
رستگاری در پایان سفر خود با حضور در بخش بهمن و شهر مهردشت، ضمن دیدار با شهردار این منطقه، به روستای هارونی عزیمت کرد.
او با حضور در منزل خانواده معزز شهید «ابوالفضل کریمی»،که در حادثه حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به پادگانی در اصفهان به فیض شهادت نائل آمد، با پدر و مادر این شهید گرانقدر دیدار کرد.
رستگاری این دیدار را درسآموز و معنویترین بخش سفر برشمرد و بر تداوم راه شهدا در مسیر خدمت به وطن تأکید کرد.
