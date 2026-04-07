علیاصغر ذاکری هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در حاشیه جلسه کمیسیون فنی بررسی طرحهای هادی روستایی در گفتوگو با میراثآریا ضمن اشاره به اهمیت طرحهای روستایی، از ضرورت توجه به وضعیت مهاجرت و مهاجرپذیری روستاها سخن گفت و افزود: طرحهای توسعه باید با در نظر گرفتن واقعیتهای جمعیتی و اقتصادی روستاها اجرایی شوند تا از ایجاد تعهدات غیر ضروری برای دولت جلوگیری شود.
ذاکریهرندی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط قانونی در طراحی کاربریها، خواستار همکاری بیشتر دهیاران با بخش خصوصی برای جذب سرمایهگذاری و رونق گردشگری در روستاها شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: طرحهای هادی روستایی باید علاوه بر ساماندهی بافت موجود، نحوه استفاده از اراضی را برای فعالیتهای مختلف از جمله مسکونی، گردشگری، تجاری و کشاورزی مشخص کنند.
انتهای پیام/
نظر شما