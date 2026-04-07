۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴

معاون استاندار کرمان در گفت‌وگو با میراث آریا تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه گردشگری روستایی در استان کرمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه روستاها تأکید کرد و گفت: دهیاران باید با برنامه‌ریزی و معرفی ظرفیت‌های محلی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران را برای رونق گردشگری روستایی فراهم کنند.

علی‌اصغر ذاکری هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در حاشیه جلسه کمیسیون فنی بررسی طرح‌های هادی روستایی در گفت‌وگو با میراث‌آریا ضمن اشاره به اهمیت طرح‌های روستایی، از ضرورت توجه به وضعیت مهاجرت و مهاجرپذیری روستاها سخن گفت و افزود: طرح‌های توسعه باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های جمعیتی و اقتصادی روستاها اجرایی شوند تا از ایجاد تعهدات غیر ضروری برای دولت جلوگیری شود.

ذاکری‌هرندی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط قانونی در طراحی کاربری‌ها، خواستار همکاری بیشتر دهیاران با بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری در روستاها شد. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: طرح‌های هادی روستایی باید علاوه بر ساماندهی بافت موجود، نحوه استفاده از اراضی را برای فعالیت‌های مختلف از جمله مسکونی، گردشگری، تجاری و کشاورزی مشخص کنند.

کد خبر 1405011801227
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

