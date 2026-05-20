به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی ایرانمنش رئیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کرمان با اعلام خبر برگزاری رالی باغ شاهزاده تا قنات گوهرریز جوپار بیان کرد: این رویداد در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ هم‌زمان با ایام هفته میراث‌فرهنگی در محکومیت حملات دشمن صهیونیستی- آمریکایی به آثار تاریخی ملی و جهانی ایران و در حمایت از صیانت و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی با حضور اعضای کلوپ‌های کمپر، آفرودسواران و موتورسواران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی شهرستان کرمان برگزار خواهد شد.

رئیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کرمان تصریح کرد: این رویداد از باغ جهانی شاهزاده ماهان با تشکیل حلقه انسانی پیرامون این باغ شروع و در ادامه با حرکت به سوی قنات جهانی گوهرریز جوپار با برگزاری یادبود امین ماهانی مدیر درگذشته پایگاه جهانی قنات ادامه خواهد یافت.

او در پایان خاطر نشان کرد: در این برنامه همراهی و حضور جمعی از راهنمایان گردشگری و فعالان میراث‌فرهنگی با هدف همدلی برای آینده فرزندان ایران، گردشگری مسئولانه، صیانت از منابع آب و محیط‌زیست و حراست از اماکن تاریخی با نظر به شعار «موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی» پیش‌بینی‌ شده است.

