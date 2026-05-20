۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

هم‌زمان با دومین روز هفته میراث‌فرهنگی انجام شد:

رونمایی از نقشه تاریخی قنات‌های شهرستان زرند در کرمان

هم‌زمان با دومین روز هفته میراث‌فرهنگی در مراسمی از نقشه تاریخی قنات‌های شهرستان زرند با حضور جمعی از مسئولان و علاقه‌مندان در موزه سیم و زر کرمان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، محمد افشاری رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، سید محمدعلی گلاب‌زاده رئیس مرکز کرمان‌شناسی و پژوهشگر و مولف حوزه تاریخ و جمعی از علاقه‌مندان و فعالان میراث‌فرهنگی، از نقشه تاریخی قنوات شهرستان زرند در موزه سیم و زر کرمان رونمایی شد.

علی جمیل کرمانی کارشناس اداره کل میراث‌فرهنگی و پژوهشگر حوزه اسناد تاریخی در خصوص این سند گفت: نقشه قنوات زرند که قدمت آن به دوره قاجاریه می‌رسد، یکی از کم‌نظیرترین اسناد در حوزه قنات در سطح ایران است.

او افزود: از نکات خاص و ویژه این مکتوبه قید شدن نام مقنی‌ها، استادکاران و طراحان نقشه قنات در حاشیه این سند است.

جمیل کرمانی در ادامه بیان کرد: در کنار رونمایی از این مکتوبه، بخشی از ابزار سنتی با کاربری تقسیم آب توسط میرآب‌ها که در ایران منحصربه‌فرد و مربوط به دوره‌های تاریخی و فرهنگ‌های مختلف است در موزه سیم و زر کرمان به نمایش گذاشته شده‌اند.

کارشناس اداره کل میراث‌فرهنگی و پژوهشگر حوزه اسناد تاریخی در پایان خاطرنشان کرد: این مکتوبه و ابزار سنتی  حوزه قنات و آب از مجموعه خصوصی سعید گودرز بوده و به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی تا ۲ هفته آینده در موزه سیم و زر کرمان برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

