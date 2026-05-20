انتفاع مردم عامل حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی کرمان است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 هم زمان با سومین روز از هفته میراث‌فرهنگی در دیدار با سمانه سام نژاد رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر بم، با قدردانی از همراهی شورا و مدیریت شهری بم در حراست از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری افزود: با نگاه مسئولانه به میراث‌فرهنگی از طرف مدیریت شهری و اقدام در راستای انتفاع جامعه از آثار تاریخی و فرهنگی عاملی اثرگذار در حفاظت و صیانت مواریث فرهنگی در کرمان حاصل خواهد شد.

مدیرکل میرراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: استفاده از سیاست های تشویقی در حوزه صدور مجوزات و پروانه‌های ساخت و ساز توسط شهرداری با تصویب از مسیر شورای اسلامی بم کمک کننده جذب سرمایه گذاران و توسعه گردشگری این شهر است.

او با تاکید بر حفظ منافع شهری در مسیر توسعه در کنار نگهداری اصالت آثار و ابنیه تاریخی در شهر بم خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت شرکت‌های اقتصادی بزرگ و خیرین میراث‌فرهنگی، در کنار تعریف پروژه‌های کلان در حوزه ابنیه تاریخی به توسعه پایدار گردشگری در شهر بم می توان کمک شایانی به عمل آورد.

سمانه سام‌نژاد رئیس شورای اسلامی شهر بم در این دیدار با تبریک هفته میراث‌فرهنگی به مدیرکل و کارکنان اداره‌کل کرمان گفت: تبادل نظر و همفکری در حوزه مدیریت آثار تاریخی در شهر بم میان میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری از تاثیرگذارترین عوامل در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در کنار توسعه شهری است.

رئیس شورای اسلامی شهر بم اظهار کرد: نگاه شورای بم توسعه شهری با حفظ اصالت تاریخی و فرهنگی این شهر است، چرا که ابنیه تاریخی سرمایه بی‌نظیری برای این شهربوده که با حفاظت فعال و ورود به چرخه اقتصادی و باز آفرینی، گردشگری بم توسعه یافته و حرکت در مسیر توسعه محورانه شهر با حفظ اصالت فرهنگی شتاب خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان این دیدار با اهدا لوح تقدیر از همراهی و همکاری رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر بم در حفاظت پایدار میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی قدردانی به عمل آورد.

انتهای پیام/