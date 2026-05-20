یادبود موسس موزه سیم و زر کرمان برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با دومین روز از هفته میراثفرهنگی، مراسم یادبود خیر میراثفرهنگی و موسس موزه سیم و زر کرمان مرحوم حسین ودیعتی با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان، محمد افشاری رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان، استاد سید محمدعلی گلابزاده رئیس مرکز کرمانشناسی و پژوهشگر و مؤلف حوزه تاریخ، خانواده زندهیاد ودیعتی و جمعی از فعالان و علاقهمندان میراثفرهنگی، در موزه سیم و زر کرمان برگزار شد.
سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم ودیعتی بهعنوان فردی اثرگذار در حفاظت و احیا میراثفرهنگی و قدردانی از خانواده او در تداوم صیانت از این میراث گرانسنگ افزود: امروز گردهم آمدهایم تا یاد و نام مردی را گرامی بداریم که کمتر از یکسال از فقدانش گذشته، اما اثر حضورش در فرهنگ، تاریخ و میراث این سرزمین ماندگار و الهامبخش است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: او نهتنها یک فعال اقتصادی، بلکه دلسوزی واقعی برای میراثفرهنگی و هویت تاریخی کرمان بود که با همت و سرمایه شخصی خود بنای تاریخی حمام ابراهیم خان را مرمت و آن را به نخستین موزه خصوصی سیم و زر کشور تبدیل کرد، موزهای که امروز نه فقط محل نمایش محصولات هنرمندان در حوزه طلا و نقره بلکه جلوهگاه هنر، تاریخ و اصالت این دیار است.
او در ادامه بیان کرد: مرحوم ودیعتی باور داشت که حفظ میراثفرهنگی مسئولیتی جمعی است و حتی ساعت تاریخی مدرسه ابراهیمخان را با هزینه شخصی مرمت و به تپش دوباره واداشت، گویی میخواست زمان بار دیگر به احترام تاریخی این شهر به حرکت درآید.
محسن نژاد با اشاره به تلاش و به ثمر رساندن ثبت ۶ شی از موزه سیم و زر در فهرست آثار ملی از طرف مرحوم ودیعتی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ماست که راه او را ادامه دهیم، بزرگداشت او تنها در سخن نیست بلکه در عمل، همدلی و تداوم همان نگاه فرهنگی و مسئولان معنا مییابد، باید با همکاری یکدیگر میراثی را که او با عشق بنا نهاد حفظ و تقویت کنیم و اجازه ندهیم چراغی که او افروخت کمسو شود.
ترویج فرهنگ حفاظت میراث فرهنگی در کرمان
محسننژاد در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و تاثیر مطالبهگری مردم در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی افزود: باید با کمک اصحاب رسانه، متولیان حوزه فرهنگ و دستگاههای اجرایی به تولید و بازتولید فرهنگ حراست از میراثفرهنگی در کرمان اقدام کنیم تا در کنار مطالبهگری بجا و مناسب فرهنگ حفاظت از میراثفرهنگی همهگیر شده و بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی توسط شهروندان کرمانی دنبال شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در ادامه با اشاره به ظرفیت استان در حوزه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی گفت: کرمان قابلیت تبدیل شدن به قطب نمایشی و موزهداری در حوزه گوهر سنگها را داراست که باید به این مهم با نظر به ارزش افزوده حاصل از تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی توجه ویژهای در سطح استان شود.
او در پایان اظهار کرد: همدلی و همافزایی برای اعتلا نام کرمان در مسیر حفاظت از میراثفرهنگی، توسعه و جذب گردشگر و ترویج صنایعدستی کلید توسعه پایدار و رونق اقتصادی در این حوزهها است.
لازم به ذکر است، سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از تلاش خانواده مرحوم ودیعتی در ادامه راه او برای حفاظت از داشتههای تاریخی و فرهنگی کرمان و جمعی از مجموعهداران خصوصی قدردانی و تشکر کرد.
