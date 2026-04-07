حمایت ۵ میلیارد تومانی از هنرمندان اردکان با فعالیت شرکت تعاونی «هنر آفرین»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای حمایت از هنرمندان و تقویت تولیدات بومی، شرکت تعاونی صنایع‌دستی «هنر آفرین» که بیش از یک سال از تأسیس آن می‌گذرد، موفق شده است با اتکا به ظرفیت‌های محلی و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی، فروش قابل توجهی را در حوزه صنایع دستی رقم بزند.

این تعاونی با فروش بیش از ۵ میلیارد تومان از محصولات هنرمندان اردکانی در آستانه نوروز، توانست منفعت اقتصادی چشمگیری را برای اعضای خود فراهم آورد.

شرکت تعاونی «هنر آفرین» که اکنون بیش از ۷۰ هنرمند برجسته اردکانی در آن عضویت دارند، به عنوان یک بستر حمایتی مؤثر عمل کرده و موجب دلگرمی صنعتگران این شهرستان شده است.

این دستاورد حاصل همکاری و پیگیری‌های اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان و همچنین تلاش‌های الهام کمالی، مدیرعامل تعاونی و اعضای هیئت‌مدیره عنوان شده است.

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان در این زمینه از همراهی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان قدردانی کرده و اعلام کرده است که تأکید آنان بر حمایت از صنایع دستی بومی، زمینه‌ساز اجرای این طرح حمایتی و رونق تولیدات هنرمندان محلی بوده است.

