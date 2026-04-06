بازدید ۲۰ هزار گردشگر داخلی از آرامگاه فردوسی در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان رحمانیان امروز سه‌شنبه ۱۸ فرودین ماه ۱۴۰۵ با اشاره به کاهش تعداد بازدیدکنندگان از آرامگاه فردوسی از روز بازگشایی تاکنون، اظهار کرد: از ۵ تا ۱۵ فروردین جاری، یعنی طی ۱۰ روز، تقریباً روزی ۲هزار نفر ورودی داشته‌ایم که جمعاً به ۲۰ هزار نفر می‌رسد. این تعداد نسبت به سال گذشته تقریباً یک‌ششم شده است که با توجه به شرایط جنگی و بحرانی کشور، امری طبیعی است‌.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی توس با بیان اینکه در این ایام از ویژه برنامه‌های مجموعه فرهنگی و تاریخی ما، حوض نقالی ویژه کودک و نوجوانان بود، ادامه داد: همچنین برنامه فرهنگی نقالی و شاهنامه‌خوانی هر روز برگزار می‌شود. برنامه دیگری با عنوان رجزخوانی داشتیم که در واقع نوعی حماسه‌سرایی محسوب می‌شد و مورد استقبال بازدیدکنندگانی قرار گرفت که پیش‌تر در زمینه شاهنامه مطالعاتی داشتند. این برنامه حماسی با عنوان «ایران امیدوار، حماسه ماندگار» اجرا شد. همچنین رادیو شاهنامه را امسال راه‌اندازی کردیم که هر روز به صورت زنده اجرا می‌شود.

رحمانیان افزود: در اجرای رادیو شاهنامه از نیروهای داخلی خود شامل راهنماها، نقالان و شاهنامه‌خوانان استفاده کردیم و همچنین از مشارکت مردم در حوزه کودک و بزرگسال بهره گرفتیم. نمایشگاه صنایع دستی را با همکاری جامعه محلی برگزار کردیم. برنامه فرهنگی ویژه‌ای به نام «تحریرستان» در مقابل خانه فردوسی داشتیم. برنامه‌های فرهنگی و هنری در همین حوزه با رویکرد حماسی، ازجمله آشنایی با داستان‌های شاهنامه از کاوه و رستم تا دوره معاصر نیز اجرا شد.

او با اشاره به اینکه برنامه شهدای مدرسه «شجره طیبه» با مشارکت کودکان اجرا شد، خاطرنشان کرد: در روز جمهوری اسلامی، گروه سرودی از استان خراسان در آن مکان حضور یافت و اشعار مرتبط با ایران را اجرا کرد. این برنامه‌ها تا چهاردهم فروردین ادامه داشت.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی توس با بیان اینکه پخش رادیو شاهنامه حداقل ماهی یک یا دو روز به صورت مستقیم از ویژه برنامه‌های این مجموعه است، تأکید کرد: هرچندکه فعلاً به صورت استانی است، اما اگر امکان داشته باشد که در کل کشور، حداقل یک روز خاص و فقط ویژه آرامگاه فردوسی باشد، بسیار مطلوب خواهد بود. هدف، آشنایی با شخصیت‌های شاهنامه، تاریخ ایران و مفاخر و اندیشمندان ایران زمین با همین سبک و سیاق است.

